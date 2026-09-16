تداوم رطوبت و شرجی در مناطق ساحلی و جنوب خوزستان

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا روز جمعه و به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر، سرعت وزش باد در مناطق جنوبی، غربی، جنوبِ شرقی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط و گاهی نسبتا شدید خواهد بود.

وی افزود: طی امروز و فردا کاهش ملایم دما مورد انتظار است و سپس در روز جمعه افزایش یک تا دو درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وضعیت خلیج فارس تصریح کرد: شمال خلیج فارس تا اواخر وقت جمعه مواج خواهد بود.

سبزه‌زاری در پایان با اشاره به نوسانات دمایی در شبانه‌روز گذشته خاطرنشان کرد: هویزه با دمای ۴۷.۱ و ایذه با دمای ۱۹.۲ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند؛ همچنین اهواز در این مدت به بیشینه دمای ۴۵.۴ و کمینه دمای ۲۶ درجه سانتی‌گراد رسید.