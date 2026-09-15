شاداب سازی مدارس روستای علی اکبر هامون توسط نوجوانان جهادی زاهدانی

یاسر میرشکار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین اردوی جهادی گروه جهادی امام حسنی‌ها شهرستان زاهدان در شهریورماه ۱۴۰۵ در روستای علی‌اکبر شهرستان هامون برگزار شد.

مسئول گروه جهادی امام حسنی‌ها در سیستان و بلوچستان افزود: در این اردوی سه‌روزه، ۳۰ نفر از نوجوانان پسر جهادگر حضور داشتند و در اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی، عمرانی و اجتماعی مشارکت کردند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این اردو، رنگ‌آمیزی و شاداب‌سازی سه مدرسه روستای علی‌اکبر بود که طی آن کلاس‌های درس و حیاط مدارس رنگ‌آمیزی و نقاشی‌های متناسب برای ایجاد فضای شاد و بانشاط برای دانش‌آموزان اجرا شد.

میرشکار گفت: در کنار فعالیت‌های عمرانی و زیباسازی مدارس، برنامه‌های ورزشی و برگزاری نماز جماعت نیز با حضور اعضای گروه جهادی برگزار شد.

وی با اشاره به نقش نوجوانان در فعالیت‌های جهادی بیان کرد: حضور نوجوانان در چنین برنامه‌هایی علاوه بر کمک به رفع بخشی از نیازهای مناطق روستایی، زمینه‌ای برای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، کار گروهی و خدمت‌رسانی به جامعه فراهم می‌کند.