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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

شاداب سازی مدارس روستای علی اکبر هامون توسط نوجوانان جهادی زاهدانی

شاداب سازی مدارس روستای علی اکبر هامون توسط نوجوانان جهادی زاهدانی

هامون- مسئول گروه جهادی امام حسنی‌ها در سیستان و بلوچستان از برگزاری نخستین اردوی جهادی این گروه با حضور ۳۰ نوجوان پسر در روستای علی‌اکبر شهرستان هامون خبر داد.

یاسر میرشکار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین اردوی جهادی گروه جهادی امام حسنی‌ها شهرستان زاهدان در شهریورماه ۱۴۰۵ در روستای علی‌اکبر شهرستان هامون برگزار شد.

مسئول گروه جهادی امام حسنی‌ها در سیستان و بلوچستان افزود: در این اردوی سه‌روزه، ۳۰ نفر از نوجوانان پسر جهادگر حضور داشتند و در اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی، عمرانی و اجتماعی مشارکت کردند.

شاداب سازی مدارس روستای علی اکبر هامون توسط نوجوانان جهادی زاهدانی

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این اردو، رنگ‌آمیزی و شاداب‌سازی سه مدرسه روستای علی‌اکبر بود که طی آن کلاس‌های درس و حیاط مدارس رنگ‌آمیزی و نقاشی‌های متناسب برای ایجاد فضای شاد و بانشاط برای دانش‌آموزان اجرا شد.

میرشکار گفت: در کنار فعالیت‌های عمرانی و زیباسازی مدارس، برنامه‌های ورزشی و برگزاری نماز جماعت نیز با حضور اعضای گروه جهادی برگزار شد.

شاداب سازی مدارس روستای علی اکبر هامون توسط نوجوانان جهادی زاهدانی

وی با اشاره به نقش نوجوانان در فعالیت‌های جهادی بیان کرد: حضور نوجوانان در چنین برنامه‌هایی علاوه بر کمک به رفع بخشی از نیازهای مناطق روستایی، زمینه‌ای برای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، کار گروهی و خدمت‌رسانی به جامعه فراهم می‌کند.

کد مطلب 6947971

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