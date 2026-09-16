به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به منظور تسهیل حضور شهروندان در رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران» که روز جمعه ۲۷ شهریورماه در محدوده میدان امام حسین(ع) تا تقاطع خیابان نواب برگزار می‌شود، خدمات ویژه‌ای از نقاط مختلف شهر تهران پیش از آغاز مراسم ارائه خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران علاوه بر ارائه خدمات ویژه پیش از برگزاری مراسم، با استقرار ناوگان مورد نیاز در نقاط تعیین‌شده، تمهیدات لازم برای بازگشت شرکت‌کنندگان پس از پایان مراسم را نیز پیش‌بینی کرده است.

محل استقرار ناوگان برای خدمات‌رسانی پایان مراسم

بر اساس اعلام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، ناوگان خدمات‌رسانی پایان مراسم در نقاط زیر مستقر خواهد شد:

▪️ جنوب به شمال خیابان کارگر شمالی، از فرصت به سمت شمال

▪️ بلوار استاد معین، شمال به جنوب

▪️ خیابان دکتر قریب، به سمت جنوب

▪️ خیابان سپهبد قرنی، بالاتر از میدان فردوسی به سمت جنوب

▪️ خیابان ولیعصر(عج)، از تقاطع طالقانی تا میدان ولیعصر(عج)، به سمت شمال

▪️ خیابان ابوریحان بیرونی، به سمت جنوب

▪️ بلوار کشاورز، از میدان ولیعصر(عج) تا استاد قریب، به سمت غرب

▪️ خیابان آذربایجان، از کارون تا رودکی

▪️ خیابان ولیعصر(عج)، شمال به جنوب، از میدان ولیعصر(عج) تا چهارراه ولیعصر(عج)

▪️ خیابان کارگر جنوبی، از خیابان جمهوری تا میدان پاستور، به سمت جنوب

▪️ خیابان کلهر، از جمالزاده تا خیابان نواب صفوی، به سمت شمال

▪️ خیابان کارگر شمالی، از بلوار کشاورز تا خیابان دکتر فاطمی، به سمت غرب

▪️ خیابان جمالزاده، از خیابان فرصت تا بلوار کشاورز، به سمت شرق

▪️ خیابان فرصت، از تقاطع توحید تا خیابان جمالزاده

▪️ خیابان دانشگاه، به سمت شمال

▪️ بلوار کشاورز، از میدان ولیعصر(عج) تا خیابان استاد قریب

▪️ میدان فردوسی، به سمت خیابان جمهوری اسلامی

تغییر مسیر خطوط تندرو همزمان با برگزاری مراسم

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همچنین از اعمال محدودیت‌های ترافیکی و تغییر مسیر برخی خطوط تندرو در زمان برگزاری مراسم خبر داد.

بر این اساس، خط یک تندرو در مسیر شرق به غرب، از پایانه شرق تا چهارراه سبلان به صورت گردشی خدمات‌رسانی خواهد کرد.

همچنین خط یک تندرو در مسیر غرب به شرق، از پایانه آزادی تا تقاطع نواب صفوی به صورت گردشی به ارائه خدمات خواهد پرداخت.

خط ۷ تندرو نیز در مسیر شمال به جنوب، از پایانه شهید افشار تا میدان ولیعصر(عج) به صورت گردشی خدمات‌رسانی می‌کند.

در مسیر جنوب به شمال نیز خط ۷ تندرو از پایانه معین تا میدان منیریه به صورت گردشی فعالیت خواهد داشت.

روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از شهروندان درخواست کرده است برای تردد به محل برگزاری رزمایش، ضمن توجه به محدودیت‌های ترافیکی، از خدمات حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.