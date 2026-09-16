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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حواشی جشنواره فیلم ونیز بیانیه داد

شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حواشی جشنواره فیلم ونیز بیانیه داد

شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیانیه ای از حواشی جشنواره فیلم ونیز و مواضع و سخنان صورت گرفته انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پی حواشی اخیر جشنواره فیلم ونیز مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور بیانیه‌ای، ضمن انتقاد از اظهارات و رفتارهای صورت‌گرفته و ارائه روایت یک‌سویه از جامعه، بر ضرورت حضور مقتدرانه، عزتمندانه و روایت‌گری شایسته از هویت و واقعیت‌های ایران در عرصه‌های بین‌المللی تأکید کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

سینمای ایران همواره یکی از درخشان‌ترین پنجره‌های معرفی فرهنگ، اصالت و نجابت این سرزمین به جهان بوده است. حضور آثار و چهره‌های هنری در رویدادهای بین‌المللی، زمانی به دستاوردی ماندگار تبدیل می‌شود که با زیست واقعی، امیدها و پایداری باشکوه مردم ایران همراه باشد.

در شرایطی که میهن عزیز ما در برهه‌ای حساس، با ایستادگی ستودنی در برابر سنگین‌ترین تهاجمات، تهدیدها و تحریم‌های ظالمانه، با فداکاری فرزندان و مرزبانان این خاک از امنیت و عزت خود پاسداری کرده است، تریبون‌های جهانی امانتی ارزشمند از سوی همین ملت به شمار می‌روند.

اظهارات و رفتار اخیر در جشنواره فیلم ونیز، متأسفانه نمونه‌ای از نادیده‌گرفتن این امانت ملی و ارائه روایتی یک‌سویه از جامعه سربلند ایران بود؛ رویکردی که نمی‌توان آن را در تراز مسئولیت ملی و رسالت اجتماعی هنر دانست و در شرایط حساس کنونی، مردود و محکوم است.

فروکاستن تصویر زن ایرانی که در امتداد تاریخ همواره مظهر بالندگی علمی، پویایی، مقاومت و نقش‌آفرینی اجتماعی و خانوادگی بوده است به کلیشه‌های دلخواه محافل غربی و نادیده‌گرفتن این ظرفیت برای بیان مظلومیت و رنج‌های زنان و کودکان ایرانی در جنگ تحمیلی سوم، هم‌راستا با رسالت آگاهی‌بخش و تعهد اجتماعی هنر نیست.

مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تقویت جایگاه سینمای ایران را نه در کناره‌گیری از صحنه‌های جهانی، بلکه در «حضور مقتدرانه، عزتمندانه و روایت‌گری شایسته از هویت ملی» در ساحت بین‌الملل می‌داند.

ضمن احترام به آزادی خلاقیت و حق نقد در جامعه هنری، صراحتاً تأکید می‌شود که مرز میان نوآوری هنری با نادیده‌انگاری پیوند با مردم، پایبندی به حقیقت و همبستگی با جامعه است. انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی فرهنگ با همکاری تشکل‌های صنفی، از طریق «توسعه ظرفیت‌های کنشگری و ارتقای دیپلماسی فرهنگی»، فضایی فراهم آورند که حضور هنرمندان در عرصه‌های جهانی، تجلی‌بخش غیرت ملی، بازتاب‌دهنده صدای واقعی مردم و پاسدار عزت نام ایران باشد.

هنر اصیل، ضمن برخورداری از آزادی و خلاقیت، پیوند خود را با ریشه‌ها و مردمی که از میان آن‌ها برآمده است، نمی‌گسلد و در برابر هویت، عزت و منافع ملی بی‌تفاوت نمی‌ماند.»

کد مطلب 6948898
عطیه موذن

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    نظرات

    • رها IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      3 2
      پاسخ
      الان یعنی موضع محکمی گرفتین،دیگه هنرمندا بااین بیانیه دستشون اومده که چطور بایدرفتارکنن واگه این رفتارها تکراربشه،متوجه شدن چه محرومیتی درانتظارشونه؟

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