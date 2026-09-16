نرخ رسمی ارز امروز ۲۵ شهریور؛ حواله دلار ۱۶۵ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تالار مبادلات ارزی در معاملات امروز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، شاهد افزایش نرخ اغلب ارزهای مورد معامله بود. در این میان، حواله دلار آمریکا با رشد ۴۹۵ تومانی نسبت به روز گذشته، در نرخ فروش به ۱۶۵ هزار و ۳۸۳ تومان رسید. نرخ خرید حواله دلار نیز با افزایش ۴۹۰ تومانی، ۱۶۳ هزار و ۸۹۴ تومان ثبت شد.

یورو نیز پس از کاهش نرخ در معاملات روز گذشته، امروز بار دیگر وارد مسیر افزایشی شد. نرخ فروش حواله یورو با ۴۴۳ تومان افزایش به ۱۹۰ هزار و ۸۸۶ تومان رسید و نرخ خرید آن نیز ۱۸۹ هزار و ۱۶۸ تومان اعلام شد.

در معاملات امروز، حواله درهم امارات نیز افزایش قیمت داشت و با رشد ۱۳۵ تومانی، در نرخ فروش به ۴۵ هزار و ۳۲ تومان رسید. نرخ خرید این ارز نیز ۴۴ هزار و ۶۲۷ تومان ثبت شد.

حواله یوان چین نیز معاملات امروز را با افزایش قیمت پشت سر گذاشت و نرخ فروش آن با ۷۶ تومان رشد، به ۲۴ هزار و ۶۳۲ تومان رسید.

در میان سایر ارزهای معامله‌شده، یکصد ین ژاپن برخلاف روند غالب بازار کاهش قیمت داشت و با افت ۱۴۹ تومانی، در نرخ فروش ۱۰۶ هزار و ۶۲۷ تومان معامله شد. هزار وون کره جنوبی نیز با کاهش ۹۷ تومانی، به ۱۲۱ هزار و ۴۶۷ تومان رسید.

در سوی دیگر، روبل روسیه و روپیه هند افزایش محدودی را تجربه کردند. نرخ فروش روبل با رشد جزئی به هزار و ۹۶۳ تومان و نرخ فروش روپیه هند به هزار و ۷۲۴ تومان رسید.

مجموع معاملات امروز نشان می‌دهد بخش عمده ارزهای مورد معامله در تالار مبادلات ارزی با افزایش نرخ همراه بوده‌اند و حواله دلار و یورو بیشترین رشد قیمتی را در میان ارزهای اصلی ثبت کرده‌اند.