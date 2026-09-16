به گزارش خبرنگار مهر، وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، سومین دوره مانور آزمایشی و تمرین عملیاتی «بقا در شرایط سخت» با هدف ارتقای آمادگی، هماهنگی و توان عملیاتی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با شرایط اضطراری، روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ در محدوده دریاچه سد طالقان در استان البرز برگزار می‌شود، اظهار کرد: این منطقه محل اجرای تمرین‌های مدیریت بحران است که با همکاری استان البرز، تهران و سایر استان‌های مرتبط برگزار می‌شود و محور اصلی آن ارتقای آمادگی در مواجهه با حوادثی از جمله سیلاب است.

وی افزود: امروز از بخش‌های مختلف مانور و دستگاه‌هایی که در این برنامه مشارکت دارند بازدید کردیم و اقدامات انجام‌شده از سوی مجموعه‌هایی مانند شهرداری، شرکت آب و فاضلاب، آتش‌نشانی و سایر سازمان‌های دخیل در مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفت.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ادامه داد: اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و پیش‌بینی‌های لازم از سوی دستگاه‌های مسئول صورت گرفته است تا در زمان وقوع بحران، هماهنگی و سرعت عمل بیشتری در میدان وجود داشته باشد.

آموزش و انتقال تجربه حلقه مهم مدیریت بحران

میرحسینی بر اهمیت آموزش نیروهای اجرایی و امدادی در جریان این مانور تأکید کرد و گفت: برگزاری کلاس‌های آموزشی و انتقال تجربیات افرادی که در حوادث و بحران‌های گذشته حضور داشته‌اند، می‌تواند برای نیروهای حاضر در این تمرین‌ها بسیار مفید باشد.

وی بیان کرد: آشنایی نیروها با تجربه‌های عملیاتی گذشته و تبادل این تجربیات کمک می‌کند تا در صحنه‌های بحرانی، تصمیم‌گیری و مدیریت به شکل مناسب‌تری انجام شود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور افزود: هدف نهایی چنین تمرین‌هایی باید کاهش آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از حوادث و افزایش سطح آمادگی دستگاه‌های مسئول برای حفاظت از جان و سلامت مردم باشد.

تأکید بر مستندسازی تجربه‌های مدیریت بحران

میرحسینی با اشاره به ضرورت ثبت و مستندسازی تجربه‌های حاصل از اجرای مانورهای مدیریت بحران اظهار کرد: مجموعه تجربه‌هایی که در این تمرین‌ها به دست می‌آید، باید به شکل دقیق مستندسازی شود تا تنها محدود به محل برگزاری مانور نباشد.

وی ادامه داد: تجربه‌های به دست آمده از این برنامه می‌تواند در اختیار استان‌های دیگر نیز قرار گیرد تا دستگاه‌های اجرایی و امدادی در نقاط مختلف کشور بتوانند از این تجربیات برای ارتقای آمادگی خود استفاده کنند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: انتقال تجربیات میان دستگاه‌ها و استان‌ها موجب می‌شود آمادگی مجموعه‌های مسئول در برابر حوادث افزایش پیدا کند و در زمان وقوع بحران، اقدامات با هماهنگی و انسجام بیشتری انجام شود.

میرحسینی با تأکید بر ضرورت استمرار تمرین‌های عملیاتی مدیریت بحران گفت: مجموعه اقداماتی که در این مانور انجام می‌شود، باید در نهایت به کاهش آسیب‌ها و خسارت‌ها منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم مجموع این اقدامات، آموزش‌ها و تجربیات به دست آمده به نفع مردم باشد و زمینه حفظ سلامت و امنیت شهروندان را در شرایط بحرانی فراهم کند.

لازم به ذکر است؛ این مانور با مشارکت دستگاه‌های مرتبط با مدیریت بحران و با محوریت افزایش آمادگی نیروهای امدادی و اجرایی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارتقای توان مدیریت شرایط بحرانی در زمان وقوع حوادث برگزار شده است.

شایان ذکر است؛ سومین دوره مانور آزمایشی و تمرین عملیاتی «بقا در شرایط سخت» با حضور دستگاه‌های مرتبط با مدیریت بحران در روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریورماه در محدوده دریاچه سد طالقان در استان البرز در حال برگزاری است.