ادارات هرمزگان از ابتدای خرداد ماه روزهای پنجشنبه تعطیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بين الملل استانداری هرمزگان، جاسم جادری در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان هرمزگان با گرامیداشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر و قدردانی از تلاش امدادگران هلال احمر، عنوان کرد: استان هرمزگان با بحران های مختلفی از جمله خشکسالی و زلزله مواجه است که باید برای مقابله با این بحران ها طرح و برنامه های مناسب داشته باشیم.

وی با اشاره به کمبود بارندگی در هرمزگان صرفه جویی در مصرف آب را یک ضرورت مهم دانست و افزود: در این راستا استفاده از وسایل کاهنده مصرف و همچنین استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب به جای آب شرب برای آبیاری فضای سبز باید مورد توجه قرار گیرد و همه باید در این رابطه کمک کنند و طرح ها و راهکارهای مناسب را ارائه دهند.

استاندار هرمزگان ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۹ مورد وقوع زلزله در هرمزگان داشته ایم که سه مورد آن بالای چهار ریشتر بوده است و باید همواره آمادگی مقابله با بحران را داشته باشیم.

جادری تصریح کرد: همچنین دستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری ها نیز از طرف وزیر کشور ابلاغ شده که شهرداران باید این ستادها را تشکیل دهند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ادارات و سازمان ها باید در خدمت مردم باشند، اظهار داشت: اگر در اداره آب و برق نباشد آن نهاد نمی تواند کار کند و در این شرایط باید حداکثر استفاده را از حداقل امکانات ببریم.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اضافه کرد: در حال حاضر در هرمزگان با کمبود تولید آب و برق مواجه هستیم و با توجه به فصل گرما باید به سمت مدیریت این امور برویم که برای صرفه جویی در این مقوله می توان ساعت کاری ادارات را تغییر داد.

جادری خاطرنشان کرد: برای صرفه جویی در مصرف انرژی در فصل گرما از ابتدای خرداد ماه سال جاری به طور موقت ادارات استان هرمزگان در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند شد که این مصوبه شورای مدیریت بحران استان در جهت کمک به کاهش مصرف انرژی و مدیریت این مسئله خواهد بود.

شایان ذکر است؛ ارسلان بهاری مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان نیز در این نشست عنوان کرد: سیلاب شهری اسفند ماه سال گذشته در هرمزگان نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت در پی داشت که این خسارات جمع بندی و به مرکز ارسال شده است.

وی ادامه داد: همچنین تعطیلات نوروزی در هرمزگان با کمترین حادثه و بحران و با همکاری خوب دستگاه های اجرایی سپری شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: دستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری ها نیز از سوی وزیر کشور صادر شده که هرچه سریعتر باید این ستادها در شهرداری های هرمزگان راه اندازی شود.