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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

رکوردشکنی قیمت سوخت در آمریکا؛ هر گالن گازوئیل ۶.۳۹ دلار

رکوردشکنی قیمت سوخت در آمریکا؛ هر گالن گازوئیل ۶.۳۹ دلار

انجمن اتومبیل آمریکا اعلام کرد که قیمت هر گالن گازوئیل در این کشور با ثبت رکورد جدید به ۶.۳۹ دلار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قیمت گازوئیل در آمریکا به علت تحولات ناشی از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز رکورد جدیدی را ثبت کرد.

بر اساس گزارش انجمن اتومبیل آمریکا، قیمت هر گالن گازوئیل با ثبت رکورد جدید به ۶.۳۹ دلار رسید.

ثبت این رکورد جدید در حالی است که روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال با استناد به محاسبات دانشگاه براون گزارش داد که جهش قیمت نفت به فراتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه، آمریکا را به عبور از یک نقطه عطف ناخوشایند دیگر سوق می‌دهد و جنگ با ایران، آمریکایی‌ها را با هزینه‌ای نجومی (با عددی ۱۲‌رقمی) مواجه کرده است.

بر اساس برآوردهای دانشگاه براون، مصرف‌ کنندگان آمریکایی در جریان تجاوز این کشور به ایران و اختلالات ناشی از مناقشه روسیه و اوکراین، در مجموع حدود ۱۰۷ میلیارد دلار بیش از آنچه در صورت عدم وقوع جنگ هزینه می‌کردند، صرف خرید بنزین و گازوئیل کرده‌اند.

این رقم به طور میانگین معادل بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در روز از زمان تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) است؛ و جهش اخیر قیمت نفت خام تأکید می‌ کند که این هزینه در هفته‌ های پیش رو باز هم افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 6950038

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