طرح کمیسیون اروپا برای محافظت از کودکان در برابر خطرهای فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا امروز پنجشنبه طرحی جامع را برای محافظت از کودکان در برابر خطرات فضای مجازی ارائه کرد؛ طرحی که شامل ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۳ سال از شبکه‌ های اجتماعی و الزام سرویس‌ های آنلاین به طراحی حساب‌ های کاربری ایمن برای کودکان است.

این اقدام در پی تدابیر مشابهی در استرالیا، انگلیس، چین، هند، ترکیه و چندین کشور عضو اتحادیه اروپا صورت می‌ گیرد که همگی ناشی از نگرانی‌ها درباره تأثیر رسانه های اجتماعی همچون فیس‌بوک و اینستاگرام، یوتیوب و چت‌جی‌پی‌تی بر سلامت روان و ایمنی کودکان است.

چالش‌های استرالیا در اجرای قانون پیشگامانه ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال، نشان می‌دهد که اروپا نیز ممکن است با مسیری دشوار و پرچالش روبرو شود.

فون در لاین در یک نشست خبری گفت: امروزه کودکان ما با برخی از پیشرفته‌ ترین فناوری‌ های تاریخ سروکار دارند؛ فناوری‌ هایی که در زمان ساخت، رفاه و رشد کودکان در آن‌ها لحاظ نشده بود. قانون کودکان اتحادیه اروپا (EU Kids Act) همان‌طور که ما هر روز در دنیای واقعی مرزهایی را تعیین می‌کنیم، در دنیای دیجیتال نیز مرزهای مشخصی را ترسیم خواهد کرد.

بر اساس این طرح پیشنهادی که پیش از تبدیل شدن به قانون باید در ماه‌های آینده با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا بر سر آن مذاکره شود، حساب‌های کاربری کودکان ۱۳ تا ۱۵ ساله تحت نظارت والدین خواهد بود.

رسانه‌های اجتماعی و سرویس‌های اشتراک‌گذاری ویدیو، بازی‌های ویدیویی برخط، همراهان هوش مصنوعی و چت‌بات‌ها برای کودکان زیر ۱۸ سال مشمول فهرستی از بایدها و نبایدها خواهند بود. این موارد شامل ممنوعیت ویژگی‌های اعتیادآور، ترفندهای پاداش و تماس ناخواسته از غریبه‌ها می‌شود.

رسانه های اجتماعی برخط باید الگوریتم‌هایی ایمن برای کودکان طراحی کنند و کنترل‌های والدین و ابزارهای آسان برای استفاده را برای مسدود کردن و بی‌صدا کردن کاربران ارائه دهند.

شرکت‌هایی که باید سن کاربران را هنگام افتتاح حساب کاربری از طریق ابزارهای تضمین سن تأیید کنند، در صورت عدم رعایت این قانون، تا ۶٪ از فروش سالانه جهانی خود را جریمه می‌کنند. آن‌ها همچنین باید هزینه نظارتی را برای تأمین بودجه نظارت بر تنظیم‌کنندگان بپردازند.