جایگاه CNG شهر مهستان از توقف خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی در خواست مردم مهستان و پیگیری مهر، مجید صالحی، رئیس CNG شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی استان البرز، از راهاندازی مجدد جایگاه CNG شهر جدید هشتگرد (مهستان) پس از پنج روز توقف خبر داد و گفت: جایگاه شهر جدید هشتگرد (مهستان) پس از پنج روز توقف و انجام تعمیرات فنی، هماکنون راهاندازی شده است.
وی افزود: در جریان عملیات تعمیراتی، سیمپیچ موتور فن خنککننده جایگاه تعویض شد و اقدامات لازم برای رفع مشکل فنی این تجهیز انجام گرفت.
وی ادامه داد: رینگ و پکینگ کمپرسور جایگاه نیز تعویض شده است و پس از انجام اقدامات فنی مورد نیاز، جایگاه دوباره در مدار خدماترسانی قرار گرفت.
رئیس CNG شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی استان البرز با بیان اینکه جایگاه پس از پنج روز توقف فعالیت خود را از سر گرفته است، گفت: با انجام تعمیرات و تعویض قطعات مورد نیاز، جایگاه شهر جدید هشتگرد (مهستان) هماکنون آماده ارائه خدمات به شهروندان است.
گفتنی است تعدادی از شهروندان مهستان در تماس با خبرگزاری مهر استان البرز خواستار رسیدگی به تعطیلی یکی از جایگاه های سی ان جی این شهرستان شده بودند که در پیگیری مهر نتیجه به شرح فوق اعلام شد.
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