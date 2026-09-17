شناسایی ۱۷۵ مورد انشعاب برق غیرمجاز در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در سخنانی با اشاره به اجرای بیست و پنجمین مانور طرح «مهتاب»، اظهار کرد: این مانور باهدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، شناسایی و جمعآوری انشعابهای غیرمجاز و بهبود وضعیت شبکه توزیع برق و با مشارکت اکیپهای عملیاتی و تخصصی مدیریت برق بروجرد دو برگزار شد.
وی افزود: در این مانور ۴۰ اکیپ عملیاتی در حوزههای جمعآوری برق غیرمجاز، تست و بازرسی و نصب و تعویض کنتور فعالیت کردند تا فرایندهای مربوط به شناسایی تخلفات و ساماندهی شبکه با سرعت بیشتری انجام شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به اقدامات انجامشده در این طرح، گفت: تست و بازرسی اماکن تجاری و چاههای کشاورزی، پاکسازی ورودی شهرها و محورهای روستایی و نصب فیوزهای محدودکننده از دیگر اقدامات انجامشده در این مانور بوده است.
جمشیدی، ادامه داد: در جریان اجرای این مانور، ۱۷۵ مورد برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمعآوری و همچنین ۱۵۹ متر کابل مربوط به مکانهای دارای برق غیرمجاز جمعآوری شد.
وی بیان کرد: همچنین ۹۶ مورد انشعاب جدید و ۸۲ مورد انشعاب غیردائم نصب، ۲۰ دستگاه شمارشگر راهاندازی و ۹۷ دستگاه کنتور معیوب نیز تعویض شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان، اضافه کرد: در راستای کنترل و مدیریت مصرف نیز ۸۱ مورد فیوز محدودکننده نصب و ۸۸ انشعاب کشاورزی مورد تست و بازرسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: همچنین ۴۷ انشعاب مربوط به مساجد و اماکن مذهبی مورد تست قرار گرفت و ۳ مورد برق غیرمجاز دیماندی نیز شناسایی شد.
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