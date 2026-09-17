وضعیت جوی اصفهان پایدار است؛ تداوم گرمای ۴۰ درجه خور در آستانه پاییز

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، از امروز تا اوایل هفته آینده جوی به نسبت پایدار برفراز استان مستقر خواهد بود.
وی ادامه داد: در این مدت آسمان صاف تا کمی ابری، در ساعات عصر گاهی وزش باد پیش بینی میشود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: روزهای شنبه و یکشنبه مقدار ابر و شدت وزش باد در سطح استان بیشتر خواهد شد.
معتمدی با بیان اینکه دما طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرمترین نقطه استان است و حداقل دما در استان در بویین میاندشت به هفت درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات ۱۷ درجه سلسیوس پیشبینی میشود.
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