به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله شعبانی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه آیین افتتاح ایستگاه بهداشتی منطقه «گلیران» با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی جامعه عشایری اظهار کرد: عشایر علاوه بر نقش مهم در تولید و تأمین مواد غذایی، بخش قابل توجهی از نیاز کشور به محصولات پروتئینی را تأمین می‌کنند.

وی با بیان اینکه حدود چهار هزار و ۷۰۰ خانوار عشایری در مناطق تحت پوشش مازندران زندگی می‌کنند، افزود: حمایت از این جامعه تنها به ارائه خدمات مستقیم محدود نمی‌شود و ایجاد زیرساخت‌های مناسب می‌تواند زمینه ماندگاری جمعیت در مناطق تولیدی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی آنان را فراهم کند.

مدیر امور عشایر مازندران، توسعه زیرساخت‌های رفاهی و خدماتی را یکی از عوامل مؤثر در افزایش انگیزه برای ادامه فعالیت در مناطق عشایری دانست و گفت: هر اندازه دسترسی به امکانات و خدمات ضروری بهبود پیدا کند، زمینه برای حفظ جمعیت مولد و افزایش ظرفیت تولید نیز فراهم‌تر خواهد شد.

شعبانی با اشاره به برنامه‌های این اداره برای تنوع‌بخشی به درآمد خانوارهای عشایری بیان کرد: «توانمندسازی» و «تنوع‌بخشی به معیشت» از محورهای اصلی فعالیت میزهای چهارگانه امور عشایر است که با هدف شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی شکل گرفته‌اند.

وی ادامه داد: این میزها چهار حوزه گردشگری، تولید و فرآوری گیاهان دارویی، صنایع دستی و زنجیره تولید گوشت قرمز را دنبال می‌کنند تا علاوه بر تقویت فعالیت‌های سنتی عشایر، زمینه ایجاد درآمدهای مکمل و پایدار برای خانوارها فراهم شود.

مدیر امور عشایر مازندران از آمادگی این مجموعه برای حمایت از فعالان این حوزه خبر داد و گفت: ارائه تسهیلات، برگزاری آموزش‌های تخصصی و کمک به بازاریابی محصولات از جمله اقداماتی است که برای پشتیبانی از طرح‌های اقتصادی عشایر در نظر گرفته شده است.

شعبانی همچنین بر ضرورت کوتاه شدن مسیر عرضه محصولات عشایری تأکید کرد و افزود: یکی از برنامه‌های مهم، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است تا با کاهش نقش واسطه‌ها، سهم بیشتری از ارزش اقتصادی محصول نصیب تولیدکنندگان شود.

وی برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی را یکی از ابزارهای تحقق این هدف عنوان کرد و گفت: معرفی مستقیم تولیدات عشایری در این نمایشگاه‌ها می‌تواند به توسعه بازار، معرفی ظرفیت‌های بومی و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و خریداران کمک کند.

مدیر امور عشایر مازندران ابراز امیدواری کرد با اجرای مجموعه برنامه‌های حمایتی و توسعه مشاغل مکمل، ظرفیت‌های اقتصادی جامعه عشایری بیش از گذشته فعال شده و سهم این جامعه در زنجیره تولید و اقتصاد کشور افزایش یابد.