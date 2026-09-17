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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

۱۱۰ داوطلب برای ورود به هنرستان ریلی هرمزگان رقابت کردند

۱۱۰ داوطلب برای ورود به هنرستان ریلی هرمزگان رقابت کردند

بندرعباس - مدیرکل راه‌آهن هرمزگان گفت: ۱۱۰ داوطلب در آزمون ورودی هنرستان ریلی این استان شرکت کردند که از میان آنها ۶۰ نفر در سه رشته تخصصی پذیرفته می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصیری‌برازنده از برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری متقاضیان ورود به هنرستان ریلی راه‌آهن هرمزگان خبر داد و اظهار کرد: این آزمون در مرکز آموزش‌های تخصصی ریلی راه‌آهن هرمزگان برگزار شد.

وی افزود: داوطلبان متقاضی تحصیل در سه رشته تخصصی تعمیرات ناوگان ریلی، بهره‌برداری قطار و ایستگاه و الکترونیک، ارتباطات و علائم الکتریکی در آن حضور داشتند.

مدیرکل راه‌آهن هرمزگان با اشاره به تعداد متقاضیان این دوره، گفت: در مجموع ۱۱۰ نفر برای ورود به هنرستان ریلی استان ثبت‌نام کرده‌اند که پس از برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری ۶۰ نفر در سه رشته تحصیلی پذیرش خواهند شد.

نصیری‌برازنده، ادامه داد: ظرفیت پذیرش در هر یک از رشته‌های این هنرستان ۲۰ نفر تعیین شده و در مجموع ۶۰ هنرجو از میان داوطلبان برای تحصیل در نخستین دوره فعالیت این مجموعه انتخاب می‌شوند.

وی با اشاره به آغاز فعالیت هنرستان ریلی راه‌آهن هرمزگان، بیان کرد: سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ نخستین سال فعالیت این هنرستان محسوب می‌شود و این مجموعه آموزشی امسال برای نخستین‌بار پذیرش هنرجو را انجام داده است.

مدیرکل راه‌آهن هرمزگان، خاطرنشان کرد: پذیرش هنرجو در رشته‌های تخصصی مرتبط با صنعت ریلی، زمینه آموزش و تربیت نیروهای متخصص در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل ریلی را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6950031

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    • IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
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