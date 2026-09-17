۱۱۰ داوطلب برای ورود به هنرستان ریلی هرمزگان رقابت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصیری‌برازنده از برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری متقاضیان ورود به هنرستان ریلی راه‌آهن هرمزگان خبر داد و اظهار کرد: این آزمون در مرکز آموزش‌های تخصصی ریلی راه‌آهن هرمزگان برگزار شد.

وی افزود: داوطلبان متقاضی تحصیل در سه رشته تخصصی تعمیرات ناوگان ریلی، بهره‌برداری قطار و ایستگاه و الکترونیک، ارتباطات و علائم الکتریکی در آن حضور داشتند.

مدیرکل راه‌آهن هرمزگان با اشاره به تعداد متقاضیان این دوره، گفت: در مجموع ۱۱۰ نفر برای ورود به هنرستان ریلی استان ثبت‌نام کرده‌اند که پس از برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری ۶۰ نفر در سه رشته تحصیلی پذیرش خواهند شد.

نصیری‌برازنده، ادامه داد: ظرفیت پذیرش در هر یک از رشته‌های این هنرستان ۲۰ نفر تعیین شده و در مجموع ۶۰ هنرجو از میان داوطلبان برای تحصیل در نخستین دوره فعالیت این مجموعه انتخاب می‌شوند.

وی با اشاره به آغاز فعالیت هنرستان ریلی راه‌آهن هرمزگان، بیان کرد: سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ نخستین سال فعالیت این هنرستان محسوب می‌شود و این مجموعه آموزشی امسال برای نخستین‌بار پذیرش هنرجو را انجام داده است.

مدیرکل راه‌آهن هرمزگان، خاطرنشان کرد: پذیرش هنرجو در رشته‌های تخصصی مرتبط با صنعت ریلی، زمینه آموزش و تربیت نیروهای متخصص در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل ریلی را فراهم می‌کند.