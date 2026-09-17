۳۷۰۷ متر مربع از اراضی دولتی با پیگیری دادستانی تهران رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان تهران با بیان اینکه این اراضی مشتمل بر سه پلاک ثبتی واقع در خیابان فرشته است؛ اظهار داشت: متهمان پرونده با جعل و سندسازی در مجموع اقدام به تصرف عدوانی ۳۷۰۷ متر مربع زمین کرده و قصد دست درازی به بخش دیگری از اموال متعلق به بنیاد شهید را هم داشتند که با پیگیری دادستانی تهران و تشکیل پرونده قضایی بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

دادستان تهران افزود: این پرونده در مجموع ۱۰ نفر متهم دارد و افرادی از قبیل یک کارشناس رسمی دادگستری و یک وکیل نیز در بین متهمان وجود دارند که همگی جلب و با صدور قرار تأمین متناسب، جهت تکمیل تحقیقات تحویل ضابط شده است.

وی تصریح کرد: با توقف تصرف عدوانی متهمان، ملک مزبور به بیت‌المال بازگردانده شد و تحقیقات قضایی با شکایت بنیاد شهید انقلاب اسلامی ادامه دارد و با توجه به قرائن و امارات موجود در پرونده، نسبت به احضار و یا جلب متهمان احتمالی اقدام بعمل خواهد آمد.