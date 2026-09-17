به گزارش خبرنگار مهر، داود خسروی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص پروژه ۵۲ واحدی نهضت ملی مسکن شهر جلین اظهار کرد: این طرح در قالب ۱۳ بلوک چهار واحدی و به صورت دو طبقه روی پارکینگ در حال احداث است و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۲ درصد رسیده است.

وی افزود: واحدهای این پروژه با زیربنای مفید ۷۵ مترمربع و با استفاده از تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان در حال ساخت است و روند اجرای عملیات باید به گونه‌ای دنبال شود که زمینه بهره‌برداری متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان فراهم شود.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان همچنین در خصوص پروژه‌های «فانوس» بندرگز، گفت: پروژه ۵۶ واحدی نهضت ملی مسکن فانوس ۴ در حال حاضر ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پروژه ۶۴ واحدی خانه امید در قالب فانوس ۳ نیز به پیشرفت ۵۰ درصدی رسیده است.

وی در این بازدید بر تأمین منابع مالی و مصالح مورد نیاز پروژه‌های بندرگز تأکید کرد و افزود: رفع موانع اجرایی، تأمین به‌موقع مصالح و پیگیری مستمر عوامل اجرایی باید در اولویت قرار گیرد تا عملیات ساختمانی بدون وقفه ادامه پیدا کند.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان خاطرنشان کرد: تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن نیازمند هماهنگی میان عوامل اجرایی و پیگیری مستمر نیازهای مالی و فنی طرح‌هاست و بنیاد مسکن روند پیشرفت این پروژه‌ها را به صورت میدانی دنبال می‌کند.

وی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌ها و فراهم کردن زمینه تکمیل واحدهای مسکونی برای متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن در استان است.