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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

پروژه‌های نهضت ملی مسکن در جلین و بندرگز به ۵۰ تا ۶۵ درصدپیشرفت رسیدند

پروژه‌های نهضت ملی مسکن در جلین و بندرگز به ۵۰ تا ۶۵ درصدپیشرفت رسیدند

گرگان- مدیرکل بنیاد مسکن گلستان از روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و خانه امید در شهرهای جلین و بندرگز با پیشرفت فیزیکی ۵۰ تا ۶۵ درصد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود خسروی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص پروژه ۵۲ واحدی نهضت ملی مسکن شهر جلین اظهار کرد: این طرح در قالب ۱۳ بلوک چهار واحدی و به صورت دو طبقه روی پارکینگ در حال احداث است و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۲ درصد رسیده است.

وی افزود: واحدهای این پروژه با زیربنای مفید ۷۵ مترمربع و با استفاده از تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان در حال ساخت است و روند اجرای عملیات باید به گونه‌ای دنبال شود که زمینه بهره‌برداری متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان فراهم شود.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان همچنین در خصوص پروژه‌های «فانوس» بندرگز، گفت: پروژه ۵۶ واحدی نهضت ملی مسکن فانوس ۴ در حال حاضر ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پروژه ۶۴ واحدی خانه امید در قالب فانوس ۳ نیز به پیشرفت ۵۰ درصدی رسیده است.

وی در این بازدید بر تأمین منابع مالی و مصالح مورد نیاز پروژه‌های بندرگز تأکید کرد و افزود: رفع موانع اجرایی، تأمین به‌موقع مصالح و پیگیری مستمر عوامل اجرایی باید در اولویت قرار گیرد تا عملیات ساختمانی بدون وقفه ادامه پیدا کند.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان خاطرنشان کرد: تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن نیازمند هماهنگی میان عوامل اجرایی و پیگیری مستمر نیازهای مالی و فنی طرح‌هاست و بنیاد مسکن روند پیشرفت این پروژه‌ها را به صورت میدانی دنبال می‌کند.

وی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌ها و فراهم کردن زمینه تکمیل واحدهای مسکونی برای متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن در استان است.

کد مطلب 6950052

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