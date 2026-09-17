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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

تبریز میزبان بنیاد زبان و ادب ترکی می‌شود

تبریز میزبان بنیاد زبان و ادب ترکی می‌شود

تبریز- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی از راه‌اندازی بنیاد زبان و ادب ترکی در شهر تبریز خبر داد و بر ایجاد این بنیاد در این شهر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حدادعادل، روز پنجشنبه که برای شرکت در رویداد ملی «شهریار شاعر مردم ایران» به تبریز سفر کرده است از تاسیس بنیاد زبان و ادب ترکی در تبریز خبر داد.

وی اشاره به جایگاه آذربایجانی‌ها در قوام فرهنگ ایران گفت: تبریز و آذربایجان در طول تاریخ نقش موثری در پیشرفت زبان فارسی و فرهنگ ایرانی داشته است و استاد سید محمد حسین شهریار میراث دار پیشروان این جریان تاریخی در روزگار معاصر است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به توجه امام شهید به آذربایجان و زبان و ادبیات ترکی از خاطرات خود درباره خوانش و تفسیر حیدربابا در دیدارهای خصوصی با امام شهید گفت.

حداد عادل با اشاره به ضرورت حمایت و تقویت زبان و ادبیات ترکی از تدابیر فرهنگستان و شورای فرهنگی برای راه‌اندازی بنیاد زبان و ادبیات ترکی در آینده نزدیک خبر داد.

کد مطلب 6950056

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    نظرات

    • محمد IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      4 18
      پاسخ
      با تشکر از قدم رنجه نمودن اقای دکتر حداد عادل که گنجینه ارزشمندی هستند که در غصه های مردم و مشکلات جامعه مان همیشه شریک بوده اند. از خداوند متعال برایشان شادی و سلامتی و موفقیت دارم.

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