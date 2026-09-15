به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی صبح سه‌شنبه در نشست خبری رویداد استعدادیابی «قهرمان قله‌ها» اظهار کرد: این رویداد تنها یک مسابقه و بازی نیست، بلکه می‌تواند دستاوردهای متعددی برای استان در حوزه فرهنگ و هنر به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در برگزاری این رویداد افزود: یکی از نخستین دستاوردهای «قهرمان قله‌ها»، ایجاد اتحاد و هم‌افزایی میان نهادها و ادارات است و در این برنامه، مجموعه‌هایی مانند شهرداری، تبلیغات اسلامی، ورزش و جوانان، فرمانداری و دیگر دستگاه‌ها در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: هدف از این همکاری صرفاً حمایت مالی یک دستگاه از دستگاه دیگر نیست، بلکه تلاش شده برنامه‌ها با یکدیگر همسو شوند و ظرفیت‌های موجود در مسیر اجرای یک کار مشترک قرار گیرد.

حجت‌الاسلام چقامیرزایی ادامه داد: این شیوه همکاری می‌تواند از موازی‌کاری‌های منفی جلوگیری کند، هزینه‌ها را کاهش دهد و در مقابل، توان مجموعه‌های مختلف را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی افزایش دهد.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت جبهه‌ای در فعالیت‌های فرهنگی گفت: گاهی دستگاه‌های مختلف به‌صورت جداگانه فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند و با وجود صرف وقت و هزینه، دامنه اثرگذاری آنها محدود می‌ماند؛ در حالی که برای ایجاد تحول اجتماعی باید ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: «قهرمان قله‌ها» می‌تواند فتح بابی برای حرکت نهادهای فرهنگی و هنری به سمت تعریف برنامه‌های مشترک باشد و این تجربه باید در ادامه مسیر نیز مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام چقامیرزایی یکی دیگر از ویژگی‌های این رویداد را ایجاد نشاط اجتماعی دانست و گفت: برنامه‌ریزی برای اجرای فعالیت‌ها به‌صورت محله‌محور و در نقاط مختلف شهر و استان انجام شده تا آثار آن محدود به یک برنامه متمرکز نباشد و در سطح محلات نمود پیدا کند.

وی امیدآفرینی را از دیگر دستاوردهای مهم «قهرمان قله‌ها» عنوان کرد و افزود: حضور تعداد زیادی از نوجوانان، جوانان و افراد در رده‌های سنی مختلف در یک رویداد استعدادیابی، نشان می‌دهد که مردم همچنان به پیشرفت، توانمند شدن و مفید بودن برای جامعه امید دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این موضوع به‌ویژه در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی، گرانی و برخی محرومیت‌ها مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و چنین برنامه‌هایی می‌توانند زمینه تقویت امید اجتماعی را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام چقامیرزایی با اشاره به اهمیت روایت توانمندی‌های کشور گفت: وقتی نوجوانان و جوانان و اقشار مختلف جامعه برای رسیدن به قله‌های توانمندی خود وارد چنین رقابتی می‌شوند، در واقع بخشی از ظرفیت و توان ایران را به نمایش می‌گذارند و این موضوع می‌تواند در مسیر روایت ایران قوی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند بر نقاط ضعف جامعه تمرکز کند، باید توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود نیز دیده و روایت شود و حضور مردم در عرصه‌های مختلف استعداد و توانمندی، یکی از جلوه‌های این روایت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به آثار اجتماعی این رویداد گفت: در شرایطی که کشور با یک میدان جنگ و تقابل گسترده مواجه است، تقویت روحیه مردم و حفظ امید و نشاط اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و برنامه‌هایی مانند «قهرمان قله‌ها» می‌توانند در این زمینه اثرگذار باشند.

حجت‌الاسلام چقامیرزایی افزود: ایجاد نشاط، امید، توجه به توانمندی جوانان و نوجوانان و فراهم کردن زمینه حضور خانواده‌ها و اقشار مختلف در فعالیت‌های اجتماعی، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری مردم در برابر مشکلات کمک کند.

وی تأکید کرد: «قهرمان قله‌ها» نباید یک رویداد مقطعی باشد که پس از برگزاری به پایان برسد، بلکه باید نقطه آغاز و فتح بابی برای حرکت به سمت قله‌های واقعی پیشرفت و شناسایی و پرورش استعدادهای جامعه باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان گفت: استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند مسیر همکاری میان نهادهای فرهنگی و اجتماعی را تقویت کند و زمینه را برای اقدامات گسترده‌تر در آینده فراهم آورد.