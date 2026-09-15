به گزارش خبرنگار مهر، حسین آذرکمند صبح سهشنبه در نشست خبری رویداد استعدادیابی «قهرمان قلهها» اظهار کرد: این رویداد میتواند ظرفیتهای ارزشمند و استعدادهای درخشان موجود در محلات کرمانشاه را شناسایی و زمینه معرفی آنها را فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی استان افزود: کرمانشاه از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است، اما متأسفانه اخبار منفی در مورد استان بیشتر از اخبار مربوط به موفقیتها و دستاوردهای آن انعکاس پیدا میکند و باید برای تغییر این تصویر تلاش شود.
معاون فرهنگی و امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان کرمانشاه تصریح کرد: کرمانشاه میتواند چهره زیبای ایران اسلامی را به نمایش بگذارد و قهرمانان و استعدادهای استان در این مسیر نقش مهمی دارند.
آذرکمند با اشاره به موفقیت اخیر سازمانهای مردمنهاد حوزه جوانان استان گفت: در جشنواره «اتفاق» در تهران، از میان ۱۰ مجموعه برتر کشور، دو سازمان مردمنهاد از کرمانشاه موفق به کسب رتبههای سوم و چهارم شدند؛ این در حالی است که جایگاه استان در سالهای گذشته در این حوزه تا رتبه بیستوهفتم کشوری بود.
وی ادامه داد: این موفقیت نشان میدهد اگر روی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی سرمایهگذاری شود، میتوان طی چند سال شاهد تغییر جدی جایگاه استان در سطح کشور بود.
معاون فرهنگی و امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان کرمانشاه با بیان اینکه انعکاس چنین موفقیتهایی باید جدیتر دنبال شود، گفت: یکی از کوتاهیها نیز متوجه دستگاههای متولی است و لازم است ارتباط مجموعههای اجرایی با رسانهها تقویت شود تا ظرفیتها و موفقیتهای استان بهتر معرفی شوند.
آذرکمند «قهرمان قلهها» را بستری مناسب برای معرفی استعدادهای محلات دانست و افزود: از این پس تلاش میکنیم در رویدادها و برنامههای استانی، از ظرفیت استعدادهایی که در این طرح شناسایی میشوند استفاده کنیم.
وی توضیح داد: در حوزههایی مانند موسیقی، اجرا و برنامههای نمایشی، گاهی برای حضور در برنامهها از افراد خارج از استان استفاده میشود، در حالی که استعدادهای توانمندی در داخل کرمانشاه و حتی در محلات وجود دارند که ممکن است هنوز شناسایی نشده باشند.
معاون فرهنگی و امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان کرمانشاه خاطرنشان کرد: شناسایی این افراد علاوه بر اینکه به خود استعدادها کمک میکند تا توانمندیهایشان را باور کنند، میتواند ظرفیت مناسبی برای صداوسیما و سایر رویدادها و برنامههای فرهنگی استان ایجاد کند.
آذرکمند با اشاره به تجربههای قبلی در حوزه استعدادیابی گفت: در برنامههای گذشته، تعداد گروههای سرود استاندارد استان افزایش پیدا کرد و از این مسیر توانستیم به حدود ۱۵ گروه سرود برسیم که ظرفیت فعالیت در سطح استان را دارند.
وی افزود: فعالان فرهنگی به خوبی میدانند که برای فراهم کردن ظرفیتهای مورد نیاز یک رویداد، تلاش زیادی لازم است، اما وقتی استعدادها از دل محلات شناسایی شوند، بخشی از این ظرفیت بهصورت طبیعی در اختیار برنامههای فرهنگی قرار میگیرد.
معاون فرهنگی و امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان کرمانشاه یکی دیگر از دستاوردهای «قهرمان قلهها» را همافزایی میان دستگاهها عنوان کرد و گفت: همکاری مجموعههای مختلف در این طرح میتواند از موازیکاریهای منفی جلوگیری کند و توان دستگاهها را برای اجرای برنامههای اثرگذار افزایش دهد.
آذرکمند با اشاره به برگزاری جلسات مشترک میان دستگاههای مرتبط اظهار کرد: با ادامه این هماهنگیها و برگزاری نشستهای مشترک، میتوان زمینه همافزایی بیشتر در اجرای این رویداد و استفاده از ظرفیت استعدادهای شناساییشده را فراهم کرد.
وی تأکید کرد: هدف باید این باشد که استعدادهایی که از دل محلات شناسایی میشوند، صرفاً برای یک رقابت مقطعی مورد استفاده قرار نگیرند، بلکه مسیر رشد و حضور آنها در برنامههای فرهنگی، اجتماعی و هنری استان نیز ادامه پیدا کند.
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