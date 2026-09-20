به گزارش خبرگزارری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، عاطفه سادات مدبرنژاد، با پاسخ به پرسشها و دغدغههای خانوادهها درباره لباس دانشآموزی، سرویس مدارس و نحوه مشارکت والدین در فعالیتهای مدرسه، به تشریح آخرین برنامهها و سازوکارهای اجرایی این حوزه پرداخت.
وی با اشاره به سامانه محور شدن فرآیند انتخاب و تأمین لباس دانشآموزی و تغییر ساختار مدیریت سرویس مدارس، بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف، کاهش دغدغههای خانوادهها و افزایش نقشآفرینی والدین در فرآیندهای آموزشی و تربیتی تأکید کرد.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان در پاسخ به پرسشی درباره فرآیند تهیه لباس دانشآموزی و دغدغههای اقتصادی خانوادهها، با استناد به ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس اظهار کرد: تصمیمگیری درباره طرح و رنگ لباس دانشآموزان، تصمیمی متمرکز از سوی وزارت آموزش و پرورش نیست، بلکه بر اساس دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر لباس دانش آموزی و آیین نامه اجرایی مدارس، انتخاب طرح و رنگ در چارچوب شورای مدرسه و با مشارکت شورای دانشآموزی انجام میشود و مسئولیت تهیه لباس نیز بر عهده انجمن اولیا و مربیان مدرسه است.
مدبرنژاد افزود: در این فرآیند، دانشآموزان نیز بر اساس مفاد ماده ۸۵ ایین نامه اجرایی مدارس دستورالعمل لباس دانش آموزی در تصمیمگیری مشارکت دارند و نماینده والدین نیز در شورای مدرسه حضور دارد؛ بنابراین تلاش شده است فرآیند انتخاب لباس با مشارکت واقعی اعضای مدرسه و متناسب با شرایط هر مدرسه و ضوابط ابلاغی انجام شود.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه لباس دانشآموزی از سال ۱۴۰۴ گفت: هدف از راهاندازی این سامانه، افزایش شفافیت در فرآیند تهیه و توزیع لباس دانشآموزی است. تولیدیهای مجاز و نرخنامههای مصوب از طریق سامانه در اختیار خانوادهها قرار گرفته است.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان ادامه داد: والدین میتوانند از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir و با ورود به پروفایل فرزند خود، به بخش لباس دانشآموزی دسترسی پیدا کنند. طرح مصوب هر مدرسه نیز در سامانه درج شده و برای والدین قابل مشاهده است.
وی تأکید کرد: هیچ الزامی برای والدین برای مراجعه به یک تولیدی خاص وجود ندارد و خانوادهها میتوانند متناسب با شرایط اقتصادی و سلیقه خود، از میان گزینههای مجاز انتخاب کنند و یا اینکه خودشان لباس فرزند خود را برابر با طرح مصوب مدرسه تهیه کنند.
برگزاری دومین جشنواره ملی طراحی و دوخت لباس دانشآموزی
مدبرنژاد همچنین از برگزاری دومین جشنواره ملی طراحی و دوخت لباس دانشآموزی برای دومین سال متوالی خبر داد و گفت: این جشنواره در دو بخش «روپوش مدرسه» و «لباس سفیر سلامت مدرسه» برگزار شده است.
وی با اشاره به استقبال بی نظیر از این رویداد افزود: «آثار منتخب جشنواره را به شوراهای مدارس کشور معرفی کردهایم تا زمینه استفاده از طرحهای متنوع و نزدیکتر به سلیقه دانشآموزان فراهم شود و نقش و نظر دانشآموزان در طراحی لباس مدرسه پررنگتر شود.»
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان در بخش دیگری از این گفتوگو به موضوع سرویس مدارس پرداخت و با تشریح تغییرات ایجادشده در این حوزه گفت: از سال ۱۴۰۲ فرآیند سرویس مدارس بر اساس آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران رسید، دستخوش تغییر شد و مسئولیت مدیریت و ساماندهی سرویس مدارس به وزارت کشور واگذار شد. بر این اساس، والدین برای ثبت درخواست سرویس دانشآموزی باید از طریق سامانه اختصاصی «سپند» اقدام کنند تا فرآیند ثبت درخواست و ساماندهی سرویسها در چارچوب سازوکار تعیینشده انجام شود.
به گفته مدبرنژاد، فرآیند ثبت درخواست سرویس مدارس از ابتدای تیرماه آغاز شده و مهلت ثبت درخواست تا پایان شهریورماه تمدید شده است.
حرکت به سمت مشارکت تخصصی و تربیتی خانوادهها
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان در ادامه با تأکید بر نقش خانواده در فرآیند تعلیم و تربیت اظهار کرد: انجمن اولیا و مربیان مهمترین بستر مشارکت خانوادهها در فعالیتهای آموزشی و تربیتی مدرسه است. ضوابط انتخابات انجمن اولیا و مربیان هر سال پیش از آغاز سال تحصیلی و در شهریورماه به مدارس کشور ابلاغ میشود و اطلاعات و دستورالعملهای مربوط نیز در اختیار خانوادهها قرار میگیرد.
وی بر ضرورت حرکت به مشارکت تخصصی و تربیتی خانواده ها تأکید کرد و گفت: ما در مشارکت و همراهی در فعالیت های آموزشی و تربیتی صرفاً به همراهی اعضای انجمن اولیا و مربیان اکتفا نمیکنیم و نیازمند همراهی و مشارکت همه خانوادهها هستیم.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان ادامه داد: در ذیل انجمن اولیا و مربیان هر مدرسه، کارگروههایی متناسب با ساحتهای ششگانه تربیتی شکل میگیرد و خانوادهها میتوانند متناسب با تخصص، تجربه و توانمندی خود در این کارگروهها نقشآفرینی کنند.
توسعه آموزش خانواده با بهرهگیری از ظرفیتهای حضوری و مجازی
مدبرنژاد از توسعه زیرساختهای آموزش خانواده خبر داد و گفت: «دورههای آموزش خانواده در قالب نظام جامع آموزش خانواده به مدارس کشور ابلاغ شده است و دورههای توانمندسازی مدرسان آموزش خانواده نیز در طول تابستان برگزار شده است. بر اساس برنامهریزی انجامشده، هر مدرسه باید در طول سال تحصیلی حداقل دو دوره آموزشی برای خانوادهها برگزار کند.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان با اشاره به استفاده از ظرفیتهای نوین آموزشی اظهار کرد: آموزش خانواده صرفاً به شیوه حضوری محدود نیست و از ظرفیت آموزشهای مجازی و شبکه شاد نیز استفاده میشود تا خانوادهها بتوانند با وجود محدودیتهای زمانی و مکانی، از فرصتهای آموزشی و توانمندسازی بهرهمند شوند.
وی در پایان تأکید کرد: رویکرد انجمن اولیا و مربیان، حرکت به سمت مشارکت هدفمند، تخصصی، تربیتی و مستمر خانوادهها است؛ رویکردی که میتواند زمینه پیوند مؤثرتر خانه و مدرسه و نقشآفرینی فعالتر خانوادهها در فرآیند تربیت را فراهم کند.
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