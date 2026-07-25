به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زاهدیان‌نژاد صبح شنبه در حاشیه اعزام کاروان دانشجویی استان فارس برای شرکت در پیاده‌روی اربعین حسینی گفت: حدود ۳ هزار دانشجوی دانشگاه‌های استان فارس با شعار «قوم‌الله» و با گام‌هایی استوار و دل‌هایی سرشار از عشق به سیدالشهدا(ع) راهی این حماسه عظیم معنوی می‌شوند.

وی با اشاره به اعزام متمرکز کاروان راهیان اربعین دانشجویی فارس با هدایت بسیج دانشجویی استان افزود: سایر اعزام‌های دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف استان نیز به صورت گروهی و چندنفره انجام شده است.

مدیر اردویی، راهیان نور و گردشگری ناحیه بسیج دانشجویی فارس با بیان اینکه حضور گسترده دانشجویان در اربعین پیام روشنی دارد، گفت: اقدامات و تحرکات دشمنان آمریکایی و صهیونیستی نمی‌تواند خللی در اراده مردم و حضور پرشور جوانان در مسیر نورانی اربعین حسینی ایجاد کند.

زاهدیان‌نژاد با قدردانی از همه دست‌اندرکاران برگزاری مراسم اربعین حسینی ادامه داد: بسیج دانشجویی فارس به عنوان دبیر ستاد اربعین دانشجویی استان تلاش کرده است نقش محوری و هماهنگ‌کننده‌ای در ساماندهی حضور دانشجویان ایفا کند.

وی پیاده‌روی اربعین حسینی را یک رزمایش فرهنگی و حماسه اعتقادی دانست و گفت: حضور میلیونی عاشقان حسینی در این مراسم معنوی، اعلام حضوری مقتدرانه در جبهه حق علیه باطل و پاسخی محکم به استکبار جهانی و صهیونیسم است.