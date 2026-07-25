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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۹

۳ هزار دانشجوی فارس راهی پیاده‌روی اربعین حسینی می‌شوند

۳ هزار دانشجوی فارس راهی پیاده‌روی اربعین حسینی می‌شوند

شیراز-مدیر اردویی بسیج دانشجویی فارس از اعزام حدود ۳ هزار دانشجوی دانشگاه‌های استان برای حضور در پیاده‌روی اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زاهدیان‌نژاد صبح شنبه در حاشیه اعزام کاروان دانشجویی استان فارس برای شرکت در پیاده‌روی اربعین حسینی گفت: حدود ۳ هزار دانشجوی دانشگاه‌های استان فارس با شعار «قوم‌الله» و با گام‌هایی استوار و دل‌هایی سرشار از عشق به سیدالشهدا(ع) راهی این حماسه عظیم معنوی می‌شوند.

وی با اشاره به اعزام متمرکز کاروان راهیان اربعین دانشجویی فارس با هدایت بسیج دانشجویی استان افزود: سایر اعزام‌های دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف استان نیز به صورت گروهی و چندنفره انجام شده است.

مدیر اردویی، راهیان نور و گردشگری ناحیه بسیج دانشجویی فارس با بیان اینکه حضور گسترده دانشجویان در اربعین پیام روشنی دارد، گفت: اقدامات و تحرکات دشمنان آمریکایی و صهیونیستی نمی‌تواند خللی در اراده مردم و حضور پرشور جوانان در مسیر نورانی اربعین حسینی ایجاد کند.

زاهدیان‌نژاد با قدردانی از همه دست‌اندرکاران برگزاری مراسم اربعین حسینی ادامه داد: بسیج دانشجویی فارس به عنوان دبیر ستاد اربعین دانشجویی استان تلاش کرده است نقش محوری و هماهنگ‌کننده‌ای در ساماندهی حضور دانشجویان ایفا کند.

وی پیاده‌روی اربعین حسینی را یک رزمایش فرهنگی و حماسه اعتقادی دانست و گفت: حضور میلیونی عاشقان حسینی در این مراسم معنوی، اعلام حضوری مقتدرانه در جبهه حق علیه باطل و پاسخی محکم به استکبار جهانی و صهیونیسم است.

کد مطلب 6898092

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