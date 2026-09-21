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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

هشدار پلیس فتا سیستان وبلوچستان درباره پیامک‌های جعلی و لینک‌های آلوده

هشدار پلیس فتا سیستان وبلوچستان درباره پیامک‌های جعلی و لینک‌های آلوده

زاهدان- رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان نسبت به افزایش کلاهبرداری از طریق پیامک‌های جعلی هشدار داد و از شهروندان خواست پیش از باز کردن لینک‌های ناشناس، از صحت آنها اطمینان حاصل کنند.

سرهنگ حسن کیخا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش قابل توجهی از جرایم سایبری از طریق پیامک‌ها و لینک‌های جعلی انجام می‌شود و مجرمان با سوءاستفاده از موضوعات مورد توجه مردم، تلاش می‌کنند شهروندان را به درگاه‌های جعلی هدایت کنند.

رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان افزود: پیامک‌های جعلی معمولاً با عناوینی مانند ابلاغیه قضایی، شکایت، سهام عدالت، کالابرگ و سایر موضوعات روز برای شهروندان ارسال می‌شوند و مجرمان سایبری با ایجاد نگرانی یا کنجکاوی، افراد را به کلیک روی لینک‌های موجود در این پیامک‌ها ترغیب می‌کنند.

وی ادامه داد: پس از ورود شهروندان به لینک‌های جعلی، ممکن است اطلاعات هویتی و بانکی آنان درخواست شود و وارد کردن این اطلاعات می‌تواند زمینه سوءاستفاده و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی را فراهم کند.

کیخا تأکید کرد: شهروندان در مواجهه با پیامک‌ها و لینک‌های ناشناس باید چند ثانیه مکث کرده و پیش از هر اقدامی از صحت پیام اطمینان حاصل کنند و به هیچ عنوان اطلاعات شخصی و بانکی خود را در درگاه‌های ناشناس وارد نکنند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت دریافت پیامک یا لینک مشکوک می‌توانند برای دریافت راهنمایی با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 6953555

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