ساتبا هم به سراغ هوش مصنوعی خواهد رفت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عظیمی قائممقام سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) از تشکیل کارگروه هوش مصنوعی در این سازمان خبر داد و گفت: رویکرد ساتبا در این حوزه باید از مطالعات صرف به سمت اجرای کاربردهای هوش مصنوعی در فرآیندهای سازمان حرکت کند.
حمیدرضا عظیمی، قائممقام ساتبا، با اشاره به نقش هوش مصنوعی در تحول صنعت برق اظهار کرد: با توجه به سرعت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور، بهرهگیری از هوش مصنوعی نیز باید متناسب با این روند توسعه پیدا کند.
وی افزود: نخستین جلسه کارگروه هوش مصنوعی ساتبا در دوره مدیریت جدید برگزار شده و این فناوری یکی از اولویتهای سازمان است. دفاتر مختلف ساتبا نیز باید گلوگاهها و مسائل قابل حل با استفاده از هوش مصنوعی را شناسایی و برای بررسی در اختیار این کارگروه قرار دهند.
کاربرد هوش مصنوعی در سرمایهگذاری و کنترل پروژه
قائممقام ساتبا با تأکید بر ضرورت حرکت از مباحث مطالعاتی به سمت استفاده عملیاتی از هوش مصنوعی گفت: کارگروه هوش مصنوعی باید با استفاده از ظرفیتهای این فناوری در تسهیل و تسریع امور سازمان نقشآفرینی کند.
عظیمی ادامه داد: هوش مصنوعی میتواند در حوزههایی از جمله سرمایهگذاری، مکاتبات اداری، قراردادها، صدور مجوزها، کنترل پروژه و پیشبینی تولید مورد استفاده قرار گیرد و به بهبود و تسهیل این فرآیندها کمک کند.
وی همچنین بر ارتقای دانش سازمانی در حوزه هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: کارکنان ساتبا باید شناخت مناسبی از این فناوری و قابلیتهای آن داشته باشند تا بتوانند از ظرفیتهای هوش مصنوعی در فعالیتهای خود استفاده کنند.
گزارش اقدامات ساتبا به وزارت نیرو
قائممقام ساتبا بر ضرورت تدوین و نظاممند شدن فعالیتهای کارگروه هوش مصنوعی تأکید کرد و افزود: فعالیتهای این کارگروه باید به صورت مدون و منسجم دنبال شود و اقدامات و نتایج آن به ستاد راهبری هوش مصنوعی وزارت نیرو اعلام شود.
عظیمی خاطرنشان کرد: تعامل با ستاد راهبری هوش مصنوعی وزارت نیرو باید به صورت مستمر دنبال شود تا اقدامات ساتبا در این حوزه در چارچوب سیاستها و برنامههای وزارت نیرو پیش برود.
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