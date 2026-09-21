به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، مهدی لیموچی درباره بازگشت به اردوی تیم ملی برای دو دیدار دوستانه برابر ازبکستان و روسیه اظهار داشت: خدا را شکر توانستم بعد از مصدومیت طولانی‌مدتی که داشتم، به روند خوب خودم برگردم. امیر قلعه‌نویی و کادرشان به من اعتماد کردند و انشاالله بتوانم در این مسیر جواب اعتماد آنها را بدهم.

وی درباره حس خود از دعوت دوباره به تیم ملی گفت: حس و حال من و کل تیم عالی است و همه چیز در اردو خوب پیش می‌رود. خوشبختانه همه سرحال و آماده هستند و جو خوبی هم در تیم حاکم است. ان‌شاءالله در دو بازی دوستانه برابر ازبکستان و روسیه بهترین نتیجه را بگیریم و دل مردم را شاد کنیم.

لیموچی که پیش از مصدومیت از سوی بسیاری از اهالی فوتبال به‌عنوان یکی از بازیکنان آینده‌دار فوتبال ایران مطرح شده بود، درباره روزهای دوری از تیم ملی عنوان کرد: مصدومیت بخشی از فوتبال است و ممکن است برای هر بازیکنی اتفاق بیفتد. مهم این است که چطور از آن عبور کنی و چه ذهنیتی داشته باشی. من حتی در همان زمانی که مصدوم بودم، همیشه به تیم ملی فکر می‌کردم؛ به اینکه برگردم، بدرخشم و برای تیم ملی کشورم بازی کنم.

او ادامه داد: خدا را شکر توانستم به چیزی که در ذهنم داشتم برسم؛ هم در رده باشگاهی شرایط خوبی داشته باشم و هم حالا به لطف امام رضا(ع) و اهل‌بیت دوباره به تیم ملی دعوت شوم. جا دارد از امیر قلعه‌نویی و کادر فنی تشکر کنم که بار دیگر به من اعتماد کردند. ان‌شاءالله بتوانم پاسخ این اعتماد را چه در دو بازی برابر ازبکستان و روسیه، چه در اردوهای بعدی و چه در جام ملت‌ها بدهم.

بازیکن تیم ملی درباره رقابت برای قرار گرفتن در فهرست نهایی نیز گفت: تمام بازیکنانی که در پست من بازی می‌کنند، باکیفیت و خوب هستند، اما من هم تمام تلاشم را انجام می‌دهم. فوتبال یک ورزش رقابتی است و هر بازیکن باید با تمرکز بالا برای آینده خودش تلاش کند تا در نهایت بتواند در فهرست نهایی قرار بگیرد.

لیموچی با اشاره به اهمیت جام ملت‌های آسیا اظهار داشت: تیم ملی در دوره قبلی جام ملت‌ها و همچنین جام جهانی فوتبال باکیفیتی ارائه کرد. در جام ملت‌های قبلی به جمع چهار تیم نهایی رسیدیم و می‌توانستیم به فینال برویم و قهرمان شویم. در جام جهانی هم شایستگی صعود از گروه را داشتیم که این اتفاق رخ نداد. امیدوارم در جام ملت‌های پیش‌رو بهترین نتایج را بگیریم و بعد از سال‌ها قهرمان شویم و دل مردم کشورمان را شاد کنیم.

وی همچنین فضای اردوی تیم ملی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: فضای خیلی خوبی در اردو حاکم است. جا دارد از بزرگ‌ترهای تیم ملی تشکر کنم که باعث شده‌اند ما بازیکنان جوان حس خیلی خوبی داشته باشیم. آرامش داریم و همه چیز عالی است. ان‌شاءالله در دو بازی آینده مقابل ازبکستان و روسیه، ضمن ارائه بازی‌های خوب، نتیجه لازم را هم بگیریم.

لیموچی در پایان درباره اهداف شخصی خود در دو دیدار پیش رو گفت: قطعاً می‌خواهم در این دو بازی بهترین عملکردم را داشته باشم. هر چقدر فرصت بازی به من برسد، چه بازیکن ثابت باشم، چه به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شوم و حتی اگر یک یا دو دقیقه فرصت داشته باشم، با تمام وجود بازی خواهم کرد. اهداف زیادی دارم؛ می‌خواهم گل بزنم، مثمرثمر باشم و وظایف تاکتیکی‌ای را که کادر فنی از من می‌خواهد به بهترین شکل انجام بدهم.