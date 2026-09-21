ظاهر وطنخواه در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان پارسآباد با همراهی خیرین و نیکوکاران، اقدام به تهیه و توزیع اقلام مورد نیاز تحصیلی برای دانشآموزان نیازمند کرده است.
وی افزود: در این طرح، ۲۳۰۰ پک تحصیلی و ۵۰۰ جفت کفش میان دانشآموزان تحت حمایت توزیع شده که ارزش ریالی بستههای تحصیلی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و ارزش کفشهای توزیعشده نیز ۵۰۰ میلیون تومان است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان پارسآباد با قدردانی از مشارکت خیرین و نیکوکاران، خاطرنشان کرد: تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان تحت حمایت از جمله اولویتهای کمیته امداد است و تلاش میشود با مشارکت مردم و خیرین، زمینه تحصیل مناسب این دانشآموزان فراهم شود.
وطنخواه ادامه داد: در حال حاضر حدود ۵۳۰۰ خانوار، معادل بیش از ۱۲ هزار نفر در شهرستان پارسآباد تحت پوشش و حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند.
وی تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد مددجویان تحت حمایت در مناطق شهری و ۳۰ درصد در مناطق روستایی سکونت دارند و کمیته امداد تلاش میکند خدمات حمایتی را متناسب با نیاز خانوادهها ارائه کند.
رئیس کمیته امداد پارسآباد همچنین از خیرین و نیکوکاران خواست با استمرار مشارکتهای خود، این نهاد را در حمایت از خانوادههای نیازمند و بهویژه تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان یاری کنند.
نظر شما