انباشت و دفن پسماندها موجب ورود حیوانات وحشی به شهر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبری نظری ظهر دوشنبه در نشست کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با محوریت ساماندهی بساطگستران در پیادهراه میدان امام (ره) و معابر شهری و همچنین مدیریت حیوانات خانگی و وحشی در سطح شهر با اشاره به علل حضور حیوانات در مناطق مسکونی اظهار کرد: انباشت و دفن پسماندهای سنگین در حاشیه شهرها در کنار فقر زنجیرههای غذایی در طبیعت موجب کشانده شدن حیوانات وحشی و بلاصاحب به درون بافت شهری شده است.
وی با انتقاد از کمتوجهی برخی فعالان حوزه محیط زیست به این پدیده تصریح کرد: غفلت از این چرخه زیستی سبب شده جمعیت گونههایی از حیوانات وحشی به شکلی مهارناپذیر افزایش یافته و در مقابل برخی گونهها از بین بروند و با فرارسیدن فصل سرما بهطور حتم شاهد افزایش حضور حیوانات بلاصاحب در شهر خواهیم بود که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان بر بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای غیردولتی تاکید کرد و افزود: سازمانهای مردمنهاد نقشی کلیدی در مدیریت اصولی و ساماندهی حیوانات بلاصاحب دارند و باید از توان آنها استفاده شود.
نظری در ادامه به موضوع سد معبر و معضلات بساطگستری پرداخت و گفت: اگرچه با درک شرایط اقتصادی نقاطی از شهر برای فعالیت دستفروشان در نظر گرفته شده بود اما این مسئله در برخی مناطق به معضلی جدی بدل شده است و طبق برنامهریزیها مقرر بود طرح ساماندهی و کدگذاری بساطگستران با بهرهگیری از دیدگاههای کارشناسان مجرب عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه بخشی از بساطگستران در واقع همان کسبه و مغازهداران هستند، تاکید کرد: برگزاری جلسات هماهنگی مشترک میان پلیس پیشگیری از تخلفات شهرداری و اتاق اصناف به منظور تدوین سیاستهای اجرایی یکپارچه ضرورت دارد و مسئولان در اجرای این طرح نباید هیچگونه توصیهای را بپذیرند و اقدامات قانونی باید با هماهنگی کامل فرمانداری و فرماندهی انتظامی اجرایی شود تا شهرداری بتواند وظایف ذاتی خود را به نحو احسن به انجام رساند.
بساطگستری و سد معبر مغازهداران تردد شهروندان را مختل کرده است
نایبرئیس شورای اسلامی شهر همدان با تمجید از تلاشهای حوزه خدمات شهری در پاکیزگی عمومی شهر نسبت به عوامل مخل نظم شهری هشدار داد و اظهار کرد: تصور عمومی شهروندان و مسافران از همدان شهری پاکیزه و منظم است اما گسترش بیرویه بساطگستری و روزبازارها این انضباط را مخدوش کرده و به بار ترافیکی معابر افزوده است.
علی رضایی با انتقاد شدید از وضعیت آشفته معابر منتهی به میدان امام (ره) خاطرنشان کرد: فعالیت گسترده بساطگستران در خیابان باباطاهر و ابتدای خیابان شریعتی و همچنین بیرون گذاشتن اجناس از سوی برخی مغازهداران عملا حق تردد آسان را از شهروندان سلب کرده است.
وی همچنین با اشاره به مطالبات مردمی در حوزه تخلفات ساختمانی یادآور شد: شکایات متعددی از ساختوسازهای غیرمجاز در باغات و حریم شهر گزارش شده که نیازمند تشدید نظارتها و اقدامات بازدارنده است و در حال حاضر میان توانمندیهای اجرایی و تعهدات مدیریت شهری توازن وجود ندارد و برای اصلاح این دیدگاه و بازگرداندن آرامش بصری به شهر باید چارهاندیشی اساسی صورت گیرد.
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