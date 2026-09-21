پمپ های خودمکش به اندازه کافی برای آبگرفتگی احتمالی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبیداوی ظهر امروز دوشنبه در دویست و چهل و ششمین جلسه صحن شورای اسلامی کلانشهر اهواز اظهار کرد: در حال حاضر، بهترین و مهم ترین موضوع هم افزایی، تعامل و همدلی میان مجموعه آبفا و شهرداری است؛ همه نگاه ها بر این است مشکلات احصا و برطرف شود.

مدیرعامل آبفای اهواز با بیان اینکه نقاطی آب گرفتگی که سال های گذشته درگیر بودیم احصا شد، تصریح کرد: همه به دنبال این هستند نقاط آبگرفتگی حداقل و یا به صفر برسد.

وی با اعلام اینکه شرایط و مشکلات اهواز در خصوص شبکه فاضلاب با سایر شهرهای استان متفاوت است، افزود: تقویت ایستگاه پمپاژ در فاضلاب و شهرداری انجام شده است و استقرار مکنده ها در بارندگی ها موثر خواهد بود.

مدیرعامل آبفا اهواز بیان کرد: قریب به ۲۶۰ پمپ از کارگاه های مختلف با پرداخت ۷۰ درصد هزینه ها از منابع جاری آبفای اهواز در دستور کار قرار گرفته که بخشی نصب شده و بخشی دیگر در دهه اول مهر طی مانوری با هماهنگی شهرداری صورت نصب خواهد شد. همچنین از ایستگاه های پمپاژ که حائز اهمیت هستند بازدید خواهیم داشت.

عبیداوی، اصلاح نقاط ریزشی را موضوع حائز اهمیت دیگر برشمرد و گفت: تعداد این نقاط بسیار است و به دلیل فرسودگی شبکه فاضلاب به آن ها اضافه می شود.

وی با اشاره به هشدارهای جدی در خصوص بارندگی ها عنوان کرد: اجازه نخواهیم داد کمترین مشکل برای شهروندان ایجاد شود.

مدیرعامل آبفای اهواز اظهار کرد: سال گذشته بارش ۵۴ میلی متری را شاهد بودیم که به دلیل تقویت ایستگاه ها پس از چند ساعت دفع آب ها صورت گرفت. اکنون نیز پمپ های خودمکش به تعداد کافی در اختیار داریم که در محل های دچار آبگرفتگی استفاده خواهد شد.

عبیداوی ادامه داد: همچنین چهار دستگاه بازسازی شده و ۲۰ دستگاه با همکاری بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند و با آمادگی کامل در جهت دفع آبگرفتگی سطحی با شهرداری حاضر خواهیم شد.