به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای اثر، نمایش «شاهکشان؛ روایتی نو از یک تراژدی» به کارگردانی روحالله صدیقی و تهیهکنندگی آزیتا موگویی مهر سالجاری در سالن کُرباکس پردیس تئاتر و موسیقی دکُر در باغ کتاب تهران روی صحنه میرود.
«شاهکشان؛ روایتی نو از یک تراژدی» یک نمایش در نمایش است که متن کهن را با تاکید بر مفهوم عدالت به عنوان تم اصلی نمایش، به پشت صحنه مرتبط میکند.
در توضیح این نمایش آمده است: «بیعدالتی در طول تاریخ چون سایهای سنگین همراه انسان بوده است. از گذشته تا امروز ... این زخم کهنه؛ تازه مانده و هر نسل دوباره آن را زندگی میکند.»
همزمان با تمرینهای گروه، از لوگوی این اثر نمایشی با طراحی محمدصادق زرجویان رونمایی شده است.
جزئیات بیشتر درباره بازیگران، عوامل، زمان دقیق اجرا و نحوه تهیه بلیت نمایش در نمایش «شاهکشان؛ روایتی نو از یک تراژدی» بهزودی اعلام میشود.
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