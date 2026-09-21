آغاز ساخت ۶۶ واحد نهضت ملی مسکن در ایوانکی

حمیدرضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از سایت‌های اصلی نهضت ملی مسکن در گرمسار در اختیار بنیاد مسکن قرار دارد، اظهار کرد: این نهاد تلاش کرده است موانع اجرای طرح نهضت ملی مسکن در گرمسار را برطرف کند.

وی با بیان اینکه آماده‌سازی اراضی سایت نهضت ملی مسکن گرمسار در دستور کار قرار دارد، افزود: بنیاد مسکن پیمانکار اجرای این طرح را مشخص کرده است تا امور مربوطه بلافاصله به پیمانکار واگذار شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان با بیان اینکه ۲۴ ساعت پس از واگذاری امور به پیمانکار جدید، عملیات آماده‌سازی سایت نهضت ملی مسکن شهرستان گرمسار آغاز خواهد شد، گفت: در ایوانکی نیز ساخت ۶۶ واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن آغاز شده است.

همتی با بیان اینکه این واحدهای مسکونی دارای متقاضی هستند، افزود: متقاضیان دهک‌های یک تا چهار می‌توانند به بنیاد مسکن شهرهای خود مراجعه و ثبت‌نام کنند تا در تخصیص‌های بعدی اراضی نهضت ملی مسکن مورد توجه قرار گیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این واحدهای مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای نهادهای حمایتی در سراسر استان سمنان در دست اجرا هستند.