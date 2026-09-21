رهبر انصارالله یمن: رژیم سعودی مرتکب جنایات جنگی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت دوازدهمین سالروز انقلاب ۲۱ سپتامبر یمن گفت: خداوند را به خاطر پیروزی و حمایت از مردم عزیزمان در انقلاب مبارک ۲۱ سپتامبرشان شکر و ستایش میکنیم. نعمت آزادی، استقلال و متوقف شدن از مسیر غلط تحت قیمومیت بیگانه، نعمت بزرگی بود و روزی از روزهای خداست. به مردم عزیزمان، بهویژه انقلابیون، به خاطر تلاشهای بی دریغشان، به شهیدان، خانوادههای شهدا و مجروحان تبریک میگویم. به نهادهای رسمی و همه کسانی که این مناسبت فرخنده را تبریک گفتند، تبریک میگوییم. قبل از انقلاب ۲۱ سپتامبر، مردم ما به شدت به آن نیاز داشتند، زیرا آنچه قبل از آن اتفاق افتاد، مصادره آزادی و استقلال مردم ما و تسلیم آنها به قیمومیت خارجی بود.
وی افزود: قیمومیت خارجی، مصادره آزادی و استقلال است و خسران زیادی به بار میآورد. اگر انقلاب ۲۱ سپتامبر رخ نمیداد، مردم ما آزادی و استقلال خود را از دست میدادند و کاملاً تحت سلطه دشمنان قرار میگرفتند. قیمومیت خارجی اعلام شده، قیمومیتی تجاوزکارانه بود و رژیم های جنایتکار بدون توجه به منافع سایر ملتها، برای رسیدن به جاهطلبیهای خود تلاش میکردند. نکته عجیب این است که برخی تسلیم قیمومیت خارجی شدند و آن را پذیرفتند و با آنها مانند جمعیت های خیریه رفتار کردند.
تصمیمگیرندگان در یمن اجنبی ها بودند
رهبر انصارالله یمن بیان کرد: تصمیمگیرندگان در یمن اجنبی ها بودند و قدرت در یمن صوری بود و تنها به عنوان مجری اوامر آنها عمل می کردند. برنامه رسمی در همه زمینهها مطابق با خواستههای آمریکاییها، انگلیسیها و متحدانشان در آن زمان بود.
وی تاکید کرد : تحت قیمومیت خارجی بودن، کشور را در تمام زمینهها به سمت فروپاشی، تجزیه، تفرقه و بحران سوق میداد. در سطح نظامی، دشمنان با وجود سرسپردگی ارتش و تحت فرمان آنها بودن در راستای فروپاشی ارتش یمن حرکت می کردند. دشمنان در راستای از میان برداشتن هر آنچه که علیه تجاوز خارجی بود، گام بر می داشتند. نیروی هوایی، پدافند هوایی و نیروی دریایی، با وجود قابلیتهای محدودشان، هدف قرار گرفتند.
رهبر انصارالله یمن افزود: وضعیت امنیتی، تحت قیمومیت، به فروپاشی کامل رسیده است و ترورها در صنعا تمام نشدنی بود. ترورهای قبل از انقلاب ۲۱ سپتامبر، پرسنل امنیتی و نظامی و دانشگاهیان را هدف قرار میداد و اوضاع تا جایی پیش رفت که گروههای تکفیری به بیمارستانها حمله کردند.
وی گفت: فروپاشی اقتصادی قبل از انقلاب ادامه یافت زیرا یک فروپاشی برنامه ریزی شده بود. قیمومیت خارجی و بیگانگان قبل از انقلاب ۲۱ سپتامبر در تمام امور کشور دخالت میکرد و سفرای خارجی در همه امور دخالت می کردند.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: دشمنان دوره قیمومیت را فرصتی طلایی میدانستند و سفیر آمریکا در آن زمان حاکم بالفعل صنعا بود. قبل از انقلاب، قدرت تصمیمگیری در دست سفیر آمریکا بود و آنها حتی در پایتخت، صنعا، نیز پایگاههایی ایجاد کردند.
وی افزود: آزادی و استقلال از هر چیز دیگری گرانبهاتر و بزرگترین ارزش برای بشریت است. انقلاب مردمی، کرامت مردم را بازگرداند و غرور ایمانی آنها را حفظ کرد. این انقلابی نیست که توسط هیچ طرف خارجی در این جهان تحریک شده باشد.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: تصمیم انقلاب مردمی، اصیل بود. این جنبش بر اساس تصمیم و تواناییهای خود بود و به قیام بزرگی دست یافت که ۱۰ کشور را به وحشت انداخت. انقلاب مردمی با رویکرد آزادیخواهانهاش متمایز بود و این دلیل موضع خصمانه دشمنان نسبت به مردم ما هنگام بسیج آنها به این شکل است.
مردم ما متجاوز نیستند
وی بیان کرد: دشمنان در حالی علیه ملت حرکت کردند و موضع خصمانه گرفتند که ملت ما بر حقوق خود مطابق حقوق هر ملتی دیگر در دنیا اصرار دارد. مردم ما، در انقلابشان، با ویژگیهای والا متمایز میشوند؛ آنها مردمی متجاوز نیستند و به ثروت دیگران طمع ندارند. موضع مردم ما درباره مسائل سیاست خارجی و محیط عربی و اسلامی خود، بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک، ضمن احترام به استقلال آن، صریح و استوار بود.
وی تصریح کرد: مردم ما در مورد مسائل کشور و خطراتی که امت اسلامی ما را تهدید میکند، موضع اصولی دارند.دشمنان علیه مردم ما توطئه کردهاند و پس از رهایی از قیمومیت، به دنبال سلطه مجدد بر آنها برآمدند. تا زمانی که هدف آمریکا سیطره مردم ما و تبدیل کشور ما به پایگاههای نظامی آنها باشد، مشکل با آنها و با ایادی شان ادامه خواهد داشت.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: انقلاب مردمی با اصل صلح و مشارکت به وجود آمد، اما دشمنان موضع خصمانهای اتخاذ کردند و برخی را برای فرمانبردار کردن دوباره آن اجیر کردند. سعودیها با تحریک، نظارت و مشارکت آمریکا و انگلیس و صهیونیستها، بدون هیچ توجیهی تجاوز همهجانبهای را علیه مردم ما آغاز کردهاند. رژیم سعودی با مشارکت آمریکاییها، از روز اول تجاوز خود، فجیعترین جنایات را در یمن مرتکب شده است.
اقدامات دشمن سعودی جنایات جنگی علیه بشریت است
وی تصریح کرد: رژیم سعودی تمام جنبههای زندگی در کشور ما را هدف قرار داده است و جنایات وحشیانه آن، جنایات جنگی علیه بشریت است. تمام تعاریف جنایات جنگی در مورد جنایاتی که رژیم سعودی در یمن مرتکب شده است، صدق میکند.
رژیم سعودی بیش از ۲۰۰۰ مسجد را هدف قرار داده است
وی بیان کرد: موضع عربی و اسلامی در قبال تجاوز سعودی به یمن، به جز محور جهاد و مقاومت و برخی از آزادگان جهان، حقارت بار بوده است. آمریکاییها پوشش سیاسی برای جنایات انجام شده در یمن فراهم کردند و قراردادهای بزرگی را به سعودیها برای کشتن مردم ما ارائه دادند. رژیم سعودی در طول سالهای تشدید درگیریها در یمن، چهره صهیونیستی خود را نمایان کرد. رژیم سعودی چهره توحش خود را آشکار کرد و هزاران کودک، زن و غیرنظامی را در خانهها، مساجد و مدارس و بازارهای یمن به قتل رسانده است. رژیم سعودی بیش از ۲۰۰۰ مسجد را هدف قرار داده و مراسم جشن و عزاداری را هدف قرار داده است. ما تمام اسناد و فیلمهای مربوط به این جنایات را داریم.
دنیا تماشاگر است
رهبر انصارالله یمن ادامه داد: جنایتکاران سعودی تمام این جنایات را در مقابل دیدگان جهانیان مرتکب شدند و اکثر دولتها و رژیمها هیچ محکومیت یا تقبیحی از کشتار هزاران کودک و زن در یمن صادر نکردهاند. رژیم ها نظاره گر جنایاتی هستند که رژیم سعودی در یمن مرتکب می شود و این به سبب فقدان اصول در رویکردها و عامدانه بودن سیاست هاست.
وی افزود: اگر مردم عزیز ما در مواجهه با این همه جنایت منتظر سازمان ملل، شورای امنیت یا نهادهای دیگر میماندند، هیچ کاری برایشان انجام نمیشد.
رهبر انصارالله با اشاره درد و رنجی که مردم یمن به علت محاصره متحمل می شوند، افزود: مردم ما از روی احساس مسئولیت انسانی، دینی و ملی برای مقابله با تجاوز بسیج شدند تا از سرزمین، شرف، موجودیت و استقلال خود دفاع کنند. روند دفاع و مقاومت در برابر متجاوز در سطح داخلی و ثبات در میدان به لطف خداوند تصاعدی است.
وی گفت: مسیر توانمندی نظامی از هر نوع در یمن از صفر آغاز شد. مردم ما خود را وقف دفاع از سرزمین، شرف، عزت و استقلال خود کردهاند و فداکاریهایی کردهاند و این امر نتایج مهمی در ناکام گذاشتن دشمنان در زمانی که امیدوار به پیروزی در نبرد بودند، داشته است.
دشمنان از پایداری مردم ما شوکه شدند
وی بیان کرد: دشمنان پس از سالها تشدید تجاوز خود علیه کشور، که طی آن تمام اقدامات ممکن تجاوز، محاصره و حملات را اعمال کردند، سرخورده شدهاند. دشمنان از پایداری مردم ما و تواناییهای موثر نظامی و موقعیت ما در میدان، به لطف خدا، شوکه شدند. در طول مرحله کاهش تنش، متجاوز سعودی فرصتی داشت تا محاسبات خود را بازنگری کند و متوجه شود که غیرممکن است دوباره این مردم را مطیع خود کند.
متجاوزان سعودی فرمانبردار آمریکا و اسرائیل هستند
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: متجاوز سعودی گوش به فرمان آمریکا، انگلیس و اسرائیل و فرمانبردار آنهاست و برنامه ای از خود ندارد. متجاوز سعودی زمانی که یمن وظیفه انسانی خود را در حمایت از فلسطین انجام داد، رویکرد اشتباهی را در پیش گرفت. او روی حمله آمریکا، انگلیس و اسرائیل برای نابودی زیرساختهای نظامی مردم ما حساب باز کرد.
همکاری اطلاعاتی قوی دشمن سعودی با آمریکا و رژیم صهیونیستی
وی با اشاره به همکاری اطلاعی قوی میان عربستان با آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت یمن، افزود: متجاوز سعودی روی تضعیف تواناییهای مردم ما از طریق حملات آمریکایی و صهیونیستی حساب باز کرد. متجاوز سعودی فرودگاههای خود را به روی هواپیماهای جاسوسی اسرائیلی باز کرد تا از آنها به سمت یمن پرواز کنند.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: متجاوز سعودی تمام تلاش خود را برای رهگیری موشکها و پهپادهایی که ما به سمت فلسطین اشغالی علیه دشمن اسرائیلی پرتاب کردیم، به کار گرفت.
وی بیان کرد: متجاوز سعودی حملات رسانهای را برای خدشه دار کردن موضع یمن در حمایت از غزه آغاز کرده است.متجاوز سعودی محاصره اقتصادی خود را تشدید کرده است تا شامل اقدامات و محدودیتهای بیشتری شود که رنج مردم عزیز ما را افزایش میدهد.
رهبر انصارالله یمن تصریح کرد: دشمن سعودی از آغاز تجاوز، مردم ما را از ثروت نفت و گازشان محروم کرده و مانع از استفاده آنها از درآمدها برای حقوق و خدمات اساسی شده است. دشمنان در تلاشند تا مردم ما را به فروپاشی کامل، بیثبات کردن اوضاع داخلی و فروپاشی جامعه سوق دهند.
وی افزود: متجاوز سعودی به اقدامات و محدودیتهای بیشتری در محاصره اقتصادی متوسل شده و رنج مردم عزیز ما را افزایش داده است. هیئتهایی از دشمن سعودی و انگلیسی برای تشدید اقدامات به جیبوتی میرفتند و از طریق فشار اقتصادی، رنج مردم ما را بیشتر میکردند. دشمنان در تلاشند تا ثروت مردم را تحت سیطره درآورده و مراکز راهبردی را به پایگاهای نظامی خود تبدیل کنند. دشمنان روی قطبیسازی کار کردند و از بحرانها، از جمله اهداف امنیتی، سوءاستفاده کردند.رهبر: سرویسهای امنیتی تلاشهای زیادی برای مقابله با هستههایی که در خدمت به دشمنان فعال بودند، انجام دادند.
رهبر انصارالله یمن گفت: خسارات محاصره بر مردم ما با هدف قرار دادن ارز و تمام بخشهای اقتصادی توسط دشمن، انباشته شده و به وضعیت غمانگیز و فاجعهباری رسیده است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. بحرانی که مردم ما با آن مواجه هستند به جایی رسیده است که دشمن از تهیه مواد غذایی ضروری آنها جلوگیری میکند. آیا میتوانیم منتظر چیزی بدتر از این باشیم؟! آنچه وزارت بهداشت اعلام کرد، نشان دهنده رنج عظیمی است که مردم ما متحمل شدهاند و منابع به نقطه صفر رسیده است.
وی تصریح کرد: خسارات ناشی از تجاوز و محاصره، نشان دهنده ظلم بزرگی است که مردم یمن متحمل شدهاند. حرکت مردم ما پس از این همه بیعدالتی، کاملا مشروع است و هدفی مشروع دارد. ما از شرایط منطقهای استفاده میکنیم، اما حامل یک آرمان واقعی هستیم.
بزرگترین مظلومان کره زمین هستیم
او اعلام کرد: ما با محور جهاد و مقاومت همبستگی و همکاری داریم و هرگونه هدف قرار دادن یک کشور اسلامی را بر اساس مسئولیت اصولی خود، تهدیدی برای امت اسلامی میدانیم. ما حاملان یک آرمان عادلانه و یکی از بزرگترین مظلومان روی زمین هستیم. چگونه دیگران میتوانند اقدامات ما علیه تجاوز و محاصره را مورد انتقاد قرار دهند؟! کسانی که از اقدامات ما علیه تجاوز و محاصره انتقاد میکنند، نمیتوانند بپذیرند که سعودیها فرودگاههایشان را ببندند و از سفر آنها جلوگیری کنند.
انتقاد از همسویی کشورها با دشمن سعودی
رهبر انصارالله یمن گفت: آیا رژیم هایی که با حملات دشمن سعودی به تأسیسات نفتی آن و واکنشهای نیروهای ما همدردی میکنند و از آن ابراز تاسف میکنند، محدودیتهای اعمال شده بر واردات تجاری را که آنها را مجبور میکند برای بازرسی و بررسی جزئی در کشور دیگری بمانند، میپذیرند؟! آیا آنانی که با دشمن سعودی همدست هستند، اقداماتی را که تجارت را محدود میکند و ارز را هدف قرار میدهد، میپذیرند؟ آیا آنها محروم شدن از ثروت نفت و گاز را میپذیرند؟
وی افزود: مدام ملت آنچه را که دشمن سعودی انجام میدهد، میپذیرند، در حالی که مردم شان بیش از ۱۱ سال است که حقوق نگرفتهاند؟! آیا ترکها و پاکستانیها دخالت عربستان را در تمام سیاستهای خود میپذیرند؟ و آیا کشورهای خلیج فارس این را میپذیرند؟
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: دشمن سعودی میخواهد تنها مرجع در کشور ما در انتصاب مقامات باشد، تا جایی که هر کسی که توسط سعودیها منصوب نشده باشد، مشروعیت ندارد.
او گفت: چه کسی قبول میکند که کشورش به طور کامل مورد تجاوز و دخالت در تمام امور آن قرار گیرد و سعودیها تصمیم گیرنده باشد. زورگویی سعودی غیرقابل قبول است و رژیم سعودی یک قدرت اشغالگر است. برنامه دشمن سعودی هدف قرار دادن مردم ماست و در همه زمینهها رویکرد خصمانه داشته است. همه میدانند که دشمن سعودی در مناطق تحت اشغالش در یمن تصمیم گیرنده و مسئولان را مشخص می کند. با آغاز سال هجری، مردم ما خواستار شکستن محاصره و تلاش برای شکستن آن هستند و در آن زمان دشمن سعودی دیوانه شد.
وی افزود: دشمن سعودی با بمباران فرودگاه صنعا به تشدید تنش بازگشته و بسیج زمینی گستردهای را برای نابودی مردم ما آغاز کرده است. مردم ما با تشدید تنش سعودی مقابله کردهاند و محاصره را با محاصره و تشدید را با تشدید پاسخ دادهاند. شرع الهی به ما حق مقابله با تجاوز ناعادلانه و محاصره ظالمانه را میدهد و همه کنوانسیونهای بینالمللی به ما حق دفاع از کشورمان را می دهد.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: دشمن سعودی دهها هزار نفر را به بیابانهای الجوف، المخا، ساحل غربی و البیضا گسیل داشته است و مزدوران آن با افتخار میگویند که قصد دارند به آنچه از کشور ما باقی مانده است، حمله کنند.
افسران سعودی حملات مزدوران را فرماندهی می کنند
وی با اشاره به نظارت دشمن سعودی بر همه تحرکات علیه ملت یمن و هدایت مزدورانش در جبهه های جنگ به هجمه های رسانه ای، ارعاب، ذبح، و شیوه های داعشی صهیونیستی سعودی ها پرداخت و گفت: مردم ما، با تکیه بر خدا و با انگیزه ایمان، نیروهای مسلح خود را برای مقابله با حملات هوایی و زمینی دشمن سعودی، بسیج کرده است. افسران سعودی فرماندهی تهاجم را برعهده دارند.
تلاش سعودی برای وارد کردن دیگران به درگیری
رهبر انصارالله یمن گفت: مردم ما با هدف قرار دادن عمق عربستان مقابله به مثل کردند. موضع آنها در مقابله با تجاوز وحشیانه مؤثر بوده است و سعودیها فریاد و ضجه میزنند و از دیگران درخواست کمک میکنند. آمریکاییها هنوز در سطح سرمایهگذاری از سعودیها حمایت میکنند زیرا سعودی ها مزدوران آنها هستند و در خدمت دشمن اسرائیلی هستند. کارشناسان آمریکایی و صهیونیستی شانه به شانه دشمن سعودی هستند.
وی افزود: در نتیجهی مؤثر بودن موضع یمنیها، دشمن سعودی میخواست آمریکا و اسرائیل را در یک تجاوز همهجانبه و نه فقط در سطوح خاصی. با خود همراه کند.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: شرایط منطقهای، آمریکاییها و اسرائیلیها را تا حدودی مشغول کرده و برای سعودیها که میخواهند آنها را در تجاوز و محاصرهی خود علیه مردم یمن مشارکت دهند، مشکل ایجاد کرده است. دشمن سعودی میخواهد ترکها و پاکستانیها را وارد کند و شب و روز از آنها میخواهد که در گناه و تجاوز علیه مردم عزیز ما با آنها شریک شوند.
دشمن پل ها را هدف قرار می دهد و کودکان را می کشد
وی گفت: دشمن سعودی حملات هوایی و موشکی متعددی را به استانهای مختلف کشورمان انجام داده و زیرساختهای غیرنظامی را هدف قرار داده است. دشمن سعودی پلها و ساختمانهای عمومی را بمباران میکند و زندان مرکزی الجوف را هدف قرار داده و از جمله زنان و کودکان را کشته است. چه کسی میتواند هدف قرار دادن زندان الجوف توسط دشمن سعودی را توجیه کند؟ آیا این یک جنایت آشکار نیست؟ آیا کسی آن را محکوم کرده است؟
تکیه ما به خداوند و محور جهاد و مقاومت و آزادگان دنیاست
رهبر انصارالله یمن تصریح کرد: ما به مواضع رژیمها تکیه نمیکنیم و موضع آزاد ما همچنان با محور جهاد و مقاومت و برخی از آزادگان جهان است.
حملات هوایی عربستان دیروز به ۷۶۰ رسید
او گفت: حملات هوایی عربستان دیروز به ۷۶۰ رسید. اگر پاکستان و ترکیه با این تعداد حمله هوایی بمباران شوند، آیا مشکل بزرگی ایجاد نمیکند؟ بسیاری از رژیمها ساکت هستند و فقط در جهت اشتباه عمل میکنند. وقتی یمن پاسخ می دهد خشمگین می شوند و زمین و زمان را به هم می ریزند.
دشمن سعودی به مردم ما بهتان هدف قرار دادن مکه را می زند
رهبر انصارالله یمن بیان کرد: دشمن سعودی به مردم ما بهتان هدف قرار دادن مکه مکرمه را زد. جانهای ما فدای مکه باد. ما مکه را یک امارت سعودی نمیدانیم و ما به قداست و دفاع از آن اهمیت میدهیم. ما، به عنوان مردم یمن، شاید جزو بزرگترین ملتها، اگر نگوییم بزرگترین، در احترام به مکه، مدینه، مسجد الاقصی و تمام اماکن مقدس اسلامی باشیم. ما به اصول و جهتگیریهای خود ایمان واقعی و تزلزلناپذیر داریم و به مکه وفادارتر و شایستهتر از دشمن سعودی مزدور، به دفاع از آن هستیم.
نگاه منفعتی دشمن سعودی به کعبه
رهبر انصارالله یمن افزود: رژیم سعودی از تعظیم شعائر الهی بسیار دور است؛ بلکه آنها را شرک میداند. از زمان اشغال مکه، این رژیم مرتکب فجیعترین جنایات شده است. مردم باید درباره جنایات و هتک حرمت مقدسات توسط دشمن سعودی هنگام اشغال مکه مطالعه کنند و از آنچه علیه مقدسات انجام دادند، آگاه شوند. دشمن سعودی بیش از ۳۰۰۰ زائر از فرزندان ملت یمن را در کشتار تنومه از بین برده است و سعودیها هنوز هم مسئولیت آن را بر عهده دارند.
وی اعلام کرد: دشمن سعودی با اماکن مقدس به عنوان یک منفعت تجاری رفتار میکند و از تقدس آنها به صورت سیاسی برای اعمال نفوذی که در خدمت آمریکاییها، اسرائیلیها و انگلیسیها است، سوءاستفاده میکند. دشمن سعودی کسی است که پرده کعبه را به جفری اپستین یهودی جنایتکار ارائه داد تا بتواند آن را با کفشهایش لگدمال کند و از آن در مراسم شیطانی خود استفاده کند. ولایت خدا بر مسجدالحرام متعلق به مؤمنان است، نه به ستمکاران یا کسانی که با تمام توطئههای خود امت را هدف قرار میدهند.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: دشمن سعودی از اماکن مقدس به بدترین شکل ممکن سوءاستفاده میکند و از منبرهای مساجد مقدس برای بدنام کردن مردم ما سوءاستفاده میکند. دشمن سعودی از اماکن مقدس سوءاستفاده میکند و مردم نباید سعودیها را صرفاً به این دلیل که آنها را تحت سیطره دارند، تقدیس کنند، بلکه باید به ماهیت واقعی آنها و ارتباطشان با برنامههای صهیونیستی بنگرند.
او گفت: مردم باید واقعیت رژیم سعودی را در فتنهانگیزی، تفرقهافکنی بین مسلمانان و مانعتراشی برای تحقق آرمان فلسطین ببینند. کنگره علمای یمن مهم بود و علمای امت باید بیانیه خود را بررسی کنند. علمای آزادهای در این امت وجود دارند که با تهمتهای سعودی علیه مردم ما مقابله کردهاند. بسیاری از مواضع سیاسی و موضع علما در برابر بهتان سعودیها علیه مردم ما شایسته تشکر و قدردانی است. مردم ما در آینده نمیتوانند از کسی که بهتان سعودیها علیه آنها را میپذیرد، چشمپوشی کنند.
توصیه به پاکستان و ترکیه
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: آنچه سعودیها در حال حاضر به دنبال آن هستند، آوردن نیروهای ترکیه و پاکستان و آوردن عناصر تکفیری از سوریه در زمانی است که سوریه در معرض تاخت و تاز کامل قرار دارد. ما به ترکها و پاکستانیها توصیه میکنیم که به طمع دستاوردهای سیاسی ومادی از دشمن سعودی گرفتار نشوند.
آمریکا در حال رهگیری در حریم هوایی عربستان است
او گفت: آمریکاییها در حال انجام عملیات رهگیری در حریم هوایی عربستان سعودی هستند و گزینههای تشدید تنش همراه با دشمن سعودی را بررسی میکنند.
وی بیان کرد: هر کسی که با ظالم همدردی کند و مواضعش از آموزههای اسلام منحرف شود، بازنده است و تمام عواقب اخلاقی، قانونی و انسانی آن را متحمل خواهد شد. شایسته است که نظام ها موضعی شرافتمندانه در کنار مردم فلسطین اتخاذ کنند، نه در کنار سعودیها که شریک آمریکاییها، انگلیسیها و اسرائیلیهایی هستند که علیه امت توطئه میکنند.
رهبر انصارالله یمن اعلام کرد: ما طرفدار عدالت هستیم و شرایط غیرممکن را تحمیل نمیکنیم. ما میگوییم: تجاوز را متوقف کنید و به محاصره پایان دهید. خواستههای ما حقوق مشروع مردم ماست. ما، به عنوان مردم یمن، حق داریم از آزادی و استقلال برخوردار باشیم، از ثروت خود بهرهمند شویم، آزادی رفت و آمد، تجارت و سفر داشته باشیم و به محاصره در همه اشکال آن پایان دهیم.
وی تصریح کرد: مردم ما صرف نظر از چالشها و رنجها، به حقوق مشروع خود متعهد و در پایبندی به مسائل ملت، از جمله آرمان فلسطین، ثابت قدم هستند. دشمن اسرائیلی از نقض مسجد الاقصی، نسلکشی مردم فلسطین و محاصره در راستای تبلیغات انتخاباتی بهره می برد. نتانیاهوی جنایتکار، مانند دیگر جنایتکاران، برای تبلیغات انتخاباتی به دیوار ندبه میرود.
امت اسلامی حامی فلسطین باشد
او بیان کرد: امت اسلامی باید در راستای حمایت از مردم فلسطین و مقابله با تهدید صهیونیستی که همه را هدف قرار میدهد، حرکت کند. امت باید رعایت انصاف را کند. منصفانه و عادلانه این است که دشمن سعودی، حملات، محاصره واشغالگری کشورها را پایان دهد و دست از سر منابع ما بردارد. ما صاحبان حق و یک آرمان عادلانه هستیم و اولویت ما مسائل اصلی امت اسلامی و خطراتی است که همه ما را تهدید میکند. در هرگونه تشدید تنشی که مردم فلسطین با آن مواجه شوند، ما حتی بیشتر از آنچه در طوفان الاقصی دیدیم، در کنار آنها خواهیم ایستاد. مردم یمن ما در موضع حق هستند و آرمانی واقعی دارند، نه جعلی.
رهبر انصارالله یمن گفت: صرف نظر از مشکلات، ثمره صبر، مسئولیتپذیری و برداشتن گامهای لازم، ثمرهای بزرگ است و عاقبت از آنِ صالحان است. از مردممان میخواهم که به بسیج عمومی، تلاش برای اصلاح نهادهای دولتی، مقابله با محاصره، مقابله با تجاوز و توانمندی نظامی و امنیتی ادامه دهند. از مردممان میخواهم که بسیار هوشیار باشند و برای پیشرفت تلاش کنند.
وی افزود: این انقلاب، انقلاب مردم یمن است و آنچه در یمن اتفاق میافتد مربوط به یک گروه خاص نیست و موضوع و قضیه حوثیها هم نیست، بلکه بیداری مردم و جنبش مردمی است.
رهبر انصارالله یمن در پایان تاکید کرد: جهان باید آرمان مردم ما را درک کند و هر که آن را نادیده بگیرد، خود را در موضع اشتباهی خواهد یافت و متوجه خواهد شد که سردرگم شده و از واقعیت و حقیقت دور افتاده است.
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