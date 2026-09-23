فریدون کلبادینژاد، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در حاشیه بازگشایی مدارس در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات انجامشده برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: برای سال تحصیلی جدید، ۲۲ هزار و ۱۶۸ کلاس درس در چهار هزار و ۶۹ مدرسه استان ساماندهی و سازماندهی شده و مقدمات لازم برای حضور دانشآموزان در مدارس فراهم شده است.
وی با اشاره به اجرای برنامههای ویژه آغاز سال تحصیلی برای دانشآموزان پایههای مختلف افزود: همزمان با شروع رسمی فعالیت مدارس، مراسم نمادین «زنگ شکوفهها» ویژه دانشآموزان پایه اول در مدارس استان برگزار شد و این دانشآموزان برای نخستینبار حضور در محیط مدرسه را تجربه کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه تاکنون ثبتنام ۳۴ هزار دانشآموز پایه اول در مدارس استان انجام شده است، ادامه داد: برنامهریزیهای لازم برای استقبال از دانشآموزان پایه اول و فراهم کردن شرایط مناسب آموزشی و تربیتی آنان صورت گرفته است.
کلبادینژاد همچنین از ورود ۴۴ هزار و ۸۱۹ دانشآموز پایه هفتم به مدارس استان خبر داد و گفت: این دانشآموزان نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، تحصیل خود را در دوره متوسطه اول آغاز کردهاند.
وی با اشاره به وضعیت ثبتنام دانشآموزان پایه دهم نیز اظهار کرد: تاکنون ثبتنام نهایی ۳۳ هزار و ۲۵۹ دانشآموز پایه دهم انجام شده و فرآیند ساماندهی و سازماندهی دانشآموزان این پایه نیز در حال انجام است.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران تأکید کرد: مجموعه آموزش و پرورش استان تلاش کرده است با آمادهسازی مدارس، ساماندهی نیروی انسانی و برنامهریزی آموزشی، سال تحصیلی جدید را با شرایط مناسب آغاز کند.
بر اساس اعلام آموزش و پرورش مازندران، با آغاز سال تحصیلی جدید، بیش از ۵۲۰ هزار دانشآموز در مدارس استان حضور خواهند داشت و فرآیند آموزش و فعالیتهای تربیتی آنان در مدارس سراسر مازندران دنبال میشود.
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