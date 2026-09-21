افتتاح ۸ یادمان شهید گمنام همزمان با هفته دفاع مقدس در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار ابوطالب جوان ظهر دوشنبه در نشست خبری تشریح برنامههای چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس، با تبریک و گرامیداشت چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس اظهار کرد: حیات و تنفس همه ما در نقطه نقطه جغرافیای ایران اسلامی، منشأش دفاع مقدس بوده و مدیون کسانی هستیم که در آن دوران و پس از آن جان پاک خود را تقدیم انقلاب و نظام کردند. بر همین اساس، زنده نگه داشتن این مناسبتها و اجرای برنامههای در خور شأن، تکلیفی عمومی و همگانی برای همه دستگاههای اجرایی، لشکری و کشوری است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی با اشاره به جایگاه ستاد گرامیداشت مناسبتهای ملی دفاع مقدس در کشور و استانها افزود: تا سالهای گذشته حدود ۴۵ عنوان در روزشمار مناسبتهای دفاع مقدس داشتیم که پس از تحولات و جنگهای اخیر، این تعداد به حدود ۵۰ عنوان مناسبتی از ابتدای سال تا انتهای سال افزایش یافته که برابر ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح، مسئولان موظف به برنامهریزی برای آنها هستند. در استان نیز مسئولیت این ستاد بر دوش استاندار به عنوان نماینده عالی دولت است. دستورالعمل اجرایی برنامههای چهل و ششمین سالگرد دفاع مقدس از سوی وزارت کشور و مراجع مربوطه به همه فرمانداریها، دهیاریها و دستگاههای لشکری و کشوری ابلاغ شده است. این یک مطالبه و رسالت قطعی است که دستگاهها در این مقطع به وظایف خود نسبت به مردم و امت مبعوثشده عمل کنند. مردمی که بیش از ۲۰۰ شب با وجود همه ناملایمات، کاستیها و کمبودها در کف میدان و خیابان ایستادهاند، با حضور و انسجام خود رفراندومی بزرگ در تایید نظام رقم زدند.
وی با یادآوری آیات الهی پیرامون نصرت الهی و امدادهای غیبی تصریح کرد: هفته دفاع مقدس تجلی تحقق سنتهای قطعی الهی و در امتداد مسیر سیدالشهدا (ع) است و رمز ماندگاری اسلام و قرآن نیز در گرو ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.
جوان با اعلام سهمیه استان در حوزه تکریم ایثارگران گفت: برابر ابلاغ ملی، سهمیه خراسان رضوی تجلیل از ۳۳ هزار نفر از پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت تا پایان سال جاری است. نمونه آغازین این رویداد ارزشمند، صبح سهشنبه در دانشگاه فرهنگیان با حضور حدود ۷۰۰ نفر از پیشکسوتان و مسئولان استانی برگزار خواهد شد. امسال تدبیری صورت گرفته تا خلاء پیوند نسلی برطرف شود؛ از همین رو ۵۰ درصد حاضران این محفل را فعالان میدان، جوانان، امامان محله، مجریان و سخنرانان کف خیابان تشکیل میدهند تا اتصال نسلی میان نسل دفاع مقدس و جوانان امروز به درستی محقق شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی با اشاره به آیین معنوی عطرافشانی گلزار شهدا در روز پنجشنبه، بیان کرد: عطرافشانی قبور مطهر شهدا و شهدای گمنام نباید صرفاً به نیروهای مسلح و مدیران محدود شود، بلکه باید با اطلاعرسانی شایسته زمینه حضور پرشور آحاد مردم فراهم گردد. همچنین از دستگاهها انتظار میرود با توجه به شرایط روز جامعه، برنامههایی نوآورانه، جذاب و به دور از الگوهای کلیشهای ۴۰ سال گذشته طراحی کنند. در همین راستا، نقش ائمه محترم جمعه و جماعات در تبیین ابعاد دفاع مقدس و دعوت از فرماندهان دوران جنگ در تریبونهای نماز جمعه مورد تأکید قرار گرفته است.
وی به موضوع دیدار با خانوادههای شهدا اشاره کرد و افزود: دیدار و سرکشی به خانواده معظم شهدا یک نیاز روحی برای مسئولان است تا از آنان انرژی بگیرند، اما متولی اصلی یعنی بنیاد شهید و امور ایثارگران باید با تدوین جدولی دقیق و تعیین حقالسهم مشخص برای دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح، این دیدارها را به گونهای ساماندهی کند که عدالت رعایت شده و هیچ خانواده شهیدی در سطح استان از قلم نیفتد. همچنین فضاسازی بصری و تبلیغی شهرها و بازارها ضروری است؛ ما در مشهد مقدس بیش از ۱۵۰ هزار واحد صنفی داریم و اگر حتی ۵۰ هزار کاسب اقدام به نصب پرچم به نام و یاد شهدا کنند، تحولی فرهنگی در سیمای شهر رقم خواهد خورد که در این زمینه با اتاق اصناف نیز جلسات لازم برگزار شده است.
جوان در تشریح پروژههای عمرانی و افتتاحهای حوزه دفاع مقدس در استان تصریح کرد: خراسان رضوی در حال حاضر میزبان ۳۸۸ شهید گمنام در ۱۵۹ نقطه یادمانی است. از میان ۱۷ یادمان نیمهکاره در دست احداث، با پیگیریهای ماههای اخیر، همزمان با هفته دفاع مقدس ۸ یادمان شهید گمنام به بهرهبرداری کامل میرسد که یکی از شاخصترین آنها یادمان شهدای گمنام بوستان ملت مشهد است که با طراحی فاخر و همت شهرداری مشهد ساخته شده است. همچنین با همراهی شهرداری مشهد و حوزه فرهنگی آن، محتوای پروژه بزرگ «گذر حماسه» که تاریخ مقاومت ایران تا دوران دفاع مقدس و زمان حاضر را ترسیم میکند، آماده شده و در این هفته افتتاح خواهد شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی به طرحهای ابتکاری استان برای نسل جدید اشاره کرد و ادامه داد: برای نخستین بار در سطح استان، پروژه «اتاق فرار» ویژه قشر دانشآموز، دانشجو و عموم شهروندان راهاندازی شده و افتتاح میشود. این مجموعه با محتوایی منسجم در قالب چند اتاق، سیر رویدادهای چهل و هشت ساله کشور از دوران دفاع مقدس، جنایات منافقین، ترورها، مقاومت هستهای و شهدای دانشمند تا وقایع روز را در بازه زمانی حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ دقیقه برای گروههای جوان به تصویر میکشد که مورد ارزیابی و تأیید کارشناسان کشوری نیز قرار گرفته است. علاوه بر این، در قالب طرح «هزار مسجد، هزار روایت»، با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، راویان دفاع مقدس با سطحبندی مشخص به مساجد استان اعزام خواهند شد تا فرهنگ مقاومت را روایت کنند.
وی با اعلام اینکه شعار محوری هفته دفاع مقدس «لبیک یا خامنهای» است، عناوین روزهای هفته دفاع مقدس را قرائت کرد و گفت: روز سهشنبه ۳۱ شهریور به عنوان روز «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، یادآوران ایثار و مقاومت»؛ چهارشنبه ۱ مهر به عنوان «جوانان، پیشروان علم و اقتدار»؛ پنجشنبه ۲ مهر به عنوان «شهیدان، جانبازان، آزادگان، قهرمانان جاودانه وطن» همزمان با روز غبارروبی مزار شهدا؛ جمعه ۳ مهر با عنوان «زنان، مدافعان حریم خانواده، جامعه و معنویت»؛ شنبه ۴ مهر به عنوان «دفاع همهجانبه، پشتیبانی مردمی، اصناف و سربازان»؛ یکشنبه ۵ مهر با عنوان «مدافعان عزت ایران، نیروهای مسلح، بسیجی، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان»؛ دوشنبه ۶ مهر با عنوان «ولایتمداری، بصیرت، دشمنشناسی و استکبارستیزی» و در نهایت سهشنبه ۷ مهر به عنوان روز «فرماندهان، عزتمداران و حماسه آفرینان» نامگذاری شده است.
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