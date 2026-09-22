به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ محمدرضا داودی‌کیا صبح سه شنبه به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، در آئین دیدار نیروهای مسلح با امام جمعه تربت‌حیدریه با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر، اظهار کرد: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن ایستادگی کرده و ظرفیت‌های مختلف کشور در عرصه‌های دفاعی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی را به نمایش گذاشته است.

فرمانده تیپ ۱۷۷ متحرک هجومی شهید محمدجعفر نصر اصفهانی با تأکید بر نقش فرهنگ ایرانی و اسلامی در مقاومت مردم، بیان کرد: دشمن تنها با توان نظامی ایران مواجه نیست، بلکه با ملتی روبه‌رو است که فرهنگ، تاریخ و باورهای دینی آن در طول قرن‌ها در برابر حوادث مختلف شکل گرفته و پابرجا مانده است.

وی با اشاره به مأموریت‌های نیروهای مسلح در جریان تحولات اخیر گفت: نیروهای ارتش و سپاه با آمادگی کامل در مناطق مختلف کشور حضور دارند و تیپ ۱۷۷ نیز در جنوب شرق کشور مأموریت‌های خود را دنبال می‌کند.

داودی کیا ادامه داد: در جریان جنگ اخیر، جابه‌جایی یگان‌های نظامی در شرایطی انجام شد که دشمن از توانمندی‌های اطلاعاتی و هوایی برخوردار بود، اما نیروهای مسلح توانستند با برنامه‌ریزی و کمترین تلفات، یگان‌ها را در مناطق مأموریتی مستقر کنند.

فرمانده تیپ ۱۷۷ متحرک هجومی شهید محمدجعفر نصر اصفهانی با بیان اینکه نیروهای مسلح همواره برای دفاع از کشور آماده هستند، تصریح کرد: آمادگی امروز نیروهای مسلح نسبت به گذشته افزایش یافته و اگر دشمن مرتکب خطای محاسباتی شود، پاسخ متناسب و قاطع دریافت خواهد کرد.

تنگه هرمز بخشی از تمامیت ارضی ایران است

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ایران یک موضوع راهبردی است و نیروهای مسلح با قدرت از آن دفاع خواهند کرد.

داوودی کیا افزود: روزهای سخت سپری خواهد شد و آنچه اهمیت دارد حفظ انسجام، آرامش و توجه به مسائل داخلی کشور است.

فرمانده تیپ ۱۷۷ متحرک هجومی شهید محمدجعفر نصر اصفهانی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی تأکید کرد و گفت: در شرایط حساس کنونی، همه باید مراقب انسجام داخلی باشند، چراکه عبور موفق از شرایط دشوار نیازمند همراهی و همدلی مردم و مسئولان است.

وی با اشاره به تحولات منطقه و مسئله فلسطین، مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال رژیم صهیونیستی را برگرفته از آیات و روایات قرآنی عنوان کرد و گفت: مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی تا نابودی این غده سرطانی ادامه دارد.

داودی‌کیا با قدردانی از حضور مردم و مسئولان در صحنه، خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان و ظرفیت‌های داخلی، برای دفاع از ایران اسلامی و حفظ تمامیت ارضی کشور آمادگی کامل دارند و با انسجام و اقتدار، مأموریت‌های خود را ادامه خواهند داد.