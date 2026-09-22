به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، هنگامه هادیانی، ملیپوش ژیمناستیک ایران، درباره عملکرد خود در مرحله مقدماتی بازیهای آسیایی گفت: اولین تجربهام در بازیهای آسیایی خیلی خوب بود. اینکه بعد از حدود ۵۰ سال، به عنوان اولین دختر ژیمناست ایرانی در این مسابقات شرکت کردم، برای من اتفاق بزرگی بود و باعث افتخار است.
وی افزود: رقابت با ورزشکارانی که همیشه مسابقاتشان را دنبال میکردم و حالا از نزدیک با آنها رقابت کردم، تجربه ارزشمندی بود. طبیعتاً استرس وجود داشت، اما افتخار حضور در این مسابقات بیشتر از استرسی بود که داشتم.
هادیانی درباره عملکرد خود نیز گفت: تا جایی که توانستم بهترین عملکردم را ارائه دادم. به هر حال هر مسابقهای استرس خاص خودش را دارد و ورزشکار میخواهد بهترین عملکردش را داشته باشد و از عملکردم تا حدودی راضی هستم.
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