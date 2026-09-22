  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۹

ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۴۰۵ آغاز شد

ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۴۰۵ آغاز شد

ثبت‌نام آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از ۳۰ شهریور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت‌نام آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از روز ۳۰ شهریورماه آغاز شده و متقاضیان تا ۵ مهرماه فرصت دارند نسبت به ثبت‌نام در این آزمون اقدام کنند.

تمامی متقاضیان شرکت در آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ می‌توانند در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به تکمیل فرایند ثبت‌نام خود اقدام کنند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه روز جمعه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

متقاضیان لازم است در مهلت مقرر نسبت به ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام کرده و اطلاعیه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با آزمون را از مراجع رسمی مرکز پیگیری کنند.

کد مطلب 6954682
مهسا حيدری توچائی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      0 0
      پاسخ
      سلام، آدرس سایت برای ثبت نام رو ننوشتین.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه