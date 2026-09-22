به گزارش خبرگزاری مهر، ثبتنام آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از روز ۳۰ شهریورماه آغاز شده و متقاضیان تا ۵ مهرماه فرصت دارند نسبت به ثبتنام در این آزمون اقدام کنند.
تمامی متقاضیان شرکت در آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ میتوانند در بازه زمانی تعیینشده نسبت به تکمیل فرایند ثبتنام خود اقدام کنند.
بر اساس برنامه اعلامشده، آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه روز جمعه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
متقاضیان لازم است در مهلت مقرر نسبت به ثبتنام و تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام کرده و اطلاعیهها و دستورالعملهای مرتبط با آزمون را از مراجع رسمی مرکز پیگیری کنند.
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