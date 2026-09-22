به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی صبح سه‌شنبه به همراه خدیجه جشن پرور فرماندار روانسر و مدیران حوزه راهداری استان، از روند اجرای پروژه‌های بازسازی پل خشکه‌رود شهر روانسر و عملیات تحکیم و تثبیت مقطع رانشی شاهو در محور روانسر - پاوه بازدید میدانی کرد.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت محورهای ارتباطی اورامانات اظهار کرد: منطقه اورامانات از مقاصد پرطرفدار گردشگری در غرب کشور است و حجم قابل توجهی از ترددهای مسافری در این مسیر انجام می‌شود.

وی افزود: فراهم کردن شرایط تردد ایمن و روان در این کریدور ارتباطی، از اولویت‌های مهم توسعه‌ای استان به شمار می‌رود و پروژه‌های مرتبط با ایمنی و پایداری مسیر باید با جدیت دنبال شوند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه درباره وضعیت مقطع رانشی شاهو نیز گفت: این محدوده در محور روانسر - پاوه قرار دارد و بارندگی‌های گسترده فصل بهار موجب رانش زمین و ایجاد ناپایداری در این بخش از مسیر شده است.

نجفی ادامه داد: در ماه‌های گذشته چندین بازدید میدانی و نشست کارشناسی برای بررسی وضعیت زمین و شناسایی منشأ رانش در ارتفاعات بالادست و محدوده آبریز انجام شده و عوامل مؤثر بر ناپایداری این محدوده مورد بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به روند اجرای طرح پایدارسازی این مقطع تصریح کرد: عملیات اجرایی پروژه با سرعت مناسبی در حال انجام است و به پیمانکار تأکید شده عملیات تحکیم و تثبیت این بخش از مسیر پیش از آغاز بارندگی‌های پیش‌رو به پایان برسد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به بازدید از پل ارتباطی خشکه‌رود روانسر اظهار کرد: این پل در جریان جنگ رمضان توسط دشمن آمریکایی - صهیونیستی تخریب شد و با توجه به اهمیت آن در تردد منطقه، بازسازی آن در دستور کار قرار گرفت.

نجفی افزود: عملیات اجرایی بازسازی پل پس از تخریب، در کوتاه‌ترین زمان آغاز شد و بر اساس گزارش اداره راهداری، پروژه اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و در آینده نزدیک امکان استفاده مردم منطقه و گردشگران از این پل فراهم خواهد شد.