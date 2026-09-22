به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، «بی/نا بینا» به نویسندگی و کارگردانی سوران احمدی و به تهیه‌کنندگی شاهین خلیلی از دوشنبه ۱۳ مهر هر شب ساعت ۲۱ در عمارت هما روی صحنه می‌رود و بلیت فروشی سه روز نخست این اجرا از امروز ساعت ۱۴ در سایت تیوال آغاز خواهد شد.

همچنین هم‌زمان با آغاز بلیت فروشی این اثر نمایشی و تلفیقی از پوستر آن با طراحی استودیو دارما رونمایی شد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «زبانم لال، به دور از جان، چشم نداشتیم بهتر نبود؟»

المیرا ناصری، بهار ‌بهمن ‌پور، فرنگیس ‌وزیری، امید ‌عبدالله ‌زاده، حامد ‌اسماعیلی، هدا ‌تورنگ، ویونا ‌محبی، آرسام ‌صادقپور، حسین ‌نیروفری، مصطفی ‌امانی ‌گرمی، شاهین ‌خلیلی، مصطفی ‌شهری، معراج ‌کرمانی، سلوا ‌ملکی ‌پور، علیرضا رشیدی، آریا ‌حدادی، نیلوفر ‌اخوان، یاسمین صادقی، مهسا شریفی، ستاره ‌علیزاده گروه بازیگران «بی/نا بینا» را تشکیل می‌دهند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مشاور کارگردان: سروش ‌احمدی، آهنگساز: کوروش ‌خدیوی، طراح ویدئو مپینگ: حجت ‌حاج ‌عبداللهی، طراح نور: رضا ‌ملک ‌زاده، طراح تیزر: حسن ‌خودنگاه، امین ‌حسینی، طراح صحنه: سوران ‌احمدی، سروش ‌احمدی، طراح پوستر و موشن: دارما ‌استودیو، مشاور رسانه ای: فاطمه ‌شوقی، مدیر روابط عمومی: سیدعلی ‌پرپنچی، مدیر تبلیغات: حسن ‌خودنگاه، ایده پرداز تبلیغات میدانی: سجاد رضایی، دستیار کارگردان: آزاده ‌جزایری، دستیار دوم کارگردان: سارینا ‌میرطیبی، ویونا ‌محبی، مدیر تولید: کیانوش ‌فرامرزی ‌نژاد، مدیر صحنه: امین اکبری، دستیار نور: سیدمحمدفاطمی.