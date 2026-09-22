ایستگاه پایانی مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان خانه تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، ببیست و پنجمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر، ساعت ۱۷ پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ در مراسم کوتاهی با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می‌دهد.

این مراسم طبق روال چهار سال گذشته، امسال نیز در مدت زمان ۳۰ دقیقه و در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در روز و ساعت یاد شده، هیئت داوران این مسابقه متشکل از زهرا مشتاق، علیرضا نراقی، ساسان پیروز و فاطمه بهبودی از برگزیدگان رشته‌های هفت گانه این مسابقه (شامل: یادداشت، گزارش، گفتگو، نقد، مقاله، ترجمه و عکس) قدردانی می‌کنند.

آئین پایانی بیست و پنجمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر با حمایت خانه هنرمندان ایران و کانون ایران نوین برگزار می‌شود.