«خدا نخواست» از اول مهر در تماشاخانه هیلاج 

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «خدا نخواست» به نویسندگی و کارگردانی مهدی کاسهساز از اول مهر ۱۴۰۵ در تماشاخانه هیلاج روی صحنه میرود و در آستانه آغاز اجرا، از تیزر و پوستر این اثر نمایشی رونمایی شد.
در معرفی این نمایش آمده است: «یک خواستن، یک انتظار، یک اتفاق و بعد، خدا نخواست.»
این نمایش هر شب ساعت ۲۱:۳۰ در تماشاخانه هیلاج اجرا میشود.
زهرا رشنین تهیهکننده و مهدی کاسهساز، امیرحسین طهماسبیپور، ملیکا میرزایی، نسیم صافی و سهیل سالاری بازیگران «خدا نخواست» هستند.
محمد کرمی بهعنوان مشاور نمایشنامه، حمیدرضا خسروی لرگانی بهعنوان بازیگردان و محمدحسن هاشمی بهعنوان مدیر اجرایی در این پروژه حضور دارند. مهشید خداکرمی، رضا کشاورز و صبا سرهنگی نیز دستیاران کارگردان هستند.
ساخت تیزر بر عهده مهدی یوسفی است و نیلوفر نوروزی بهعنوان عکاس و مسئول تبلیغات با این نمایش همکاری دارد. مهدی کاسهساز طراح نور، امیرحسین طهماسبیپور آهنگساز، خواننده و نوازنده، مهرنوش خدابنده طراح لباس، مبینا کاسهساز طراح گریم و علی عطاردی طراح صحنه «خدا نخواست» هستند.
نظر شما