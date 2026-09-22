بهگزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی امروز سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در نشست ستاد ملی شهدای میناب که با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاههای مختلف فرهنگی برگزار شد، با قدردانی از مجموعه دستگاهها و افرادی که در موضوع شهدای میناب فعالیت میکنند، اظهار کرد: اقداماتی که در این زمینه در حال انجام است، حقیقتا اقدامی مهم و در حکم ادای دین به شهدای میناب است.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به نقش وزارت میراثفرهنگی در این زمینه افزود: وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و شخص دکتر صالحیامیری بهعنوان وزیر، اقدامات بسیار خوبی را در دست انجام دارند و به نظر من وزارت میراثفرهنگی پرچمدار موضوع کودکان شهید میناب است.
حضرتی با تاکید بر ضرورت آگاهی افکار عمومی در داخل و خارج از کشور نسبت به ابعاد جنایت میناب تصریح کرد: شورای اطلاعرسانی دولت از ابتدای وقوع این جنایت پای کار بوده و اقدامات مناسبی را در این زمینه انجام داده است، چرا که اعتقاد ما این است که صدای مظلومیت این کودکان باید به همه برسد.
وی ادامه داد: همه ما وظیفه داریم در حوزه شهدای میناب با جان و دل کار کنیم و این جنایت بزرگ را محکوم کنیم.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به اهمیت روایتگری درباره شهدای میناب گفت: نماد مظلومیت ایران در جنایت میناب عینیت پیدا کرد و روایتسازی درباره این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد تا مردم در سراسر جهان صدای مظلومیت مردم ایران را بشنوند.
حضرتی تاکید کرد: مجموعه اقدامات انجامشده درباره شهدای میناب باید بتواند ابعاد این فاجعه انسانی را برای افکار عمومی تبیین کند و صدای مظلومیت شهدای دانشآموز میناب را به شکلی شایسته به جامعه جهانی منتقل سازد.
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