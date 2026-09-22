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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

وزارت میراث‌فرهنگی پرچم‌دار روایت مظلومیت شهدای میناب است

وزارت میراث‌فرهنگی پرچم‌دار روایت مظلومیت شهدای میناب است

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تأکید بر ضرورت روایت ابعاد حادثه میناب گفت: صدای مظلومیت شهدای دانش‌آموز این حادثه باید به گوش جهانیان برسد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی امروز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در نشست ستاد ملی شهدای میناب که با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مختلف فرهنگی برگزار شد، با قدردانی از مجموعه دستگاه‌ها و افرادی که در موضوع شهدای میناب فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: اقداماتی که در این زمینه در حال انجام است، حقیقتا اقدامی مهم و در حکم ادای دین به شهدای میناب است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به نقش وزارت میراث‌فرهنگی در این زمینه افزود: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و شخص دکتر صالحی‌امیری به‌عنوان وزیر، اقدامات بسیار خوبی را در دست انجام دارند و به نظر من وزارت میراث‌فرهنگی پرچم‌دار موضوع کودکان شهید میناب است.

حضرتی با تاکید بر ضرورت آگاهی افکار عمومی در داخل و خارج از کشور نسبت به ابعاد جنایت میناب تصریح کرد: شورای اطلاع‌رسانی دولت از ابتدای وقوع این جنایت پای کار بوده و اقدامات مناسبی را در این زمینه انجام داده است، چرا که اعتقاد ما این است که صدای مظلومیت این کودکان باید به همه برسد.

وی ادامه داد: همه ما وظیفه داریم در حوزه شهدای میناب با جان و دل کار کنیم و این جنایت بزرگ را محکوم کنیم.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به اهمیت روایتگری درباره شهدای میناب گفت: نماد مظلومیت ایران در جنایت میناب عینیت پیدا کرد و روایت‌سازی درباره این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد تا مردم در سراسر جهان صدای مظلومیت مردم ایران را بشنوند.

حضرتی تاکید کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده درباره شهدای میناب باید بتواند ابعاد این فاجعه انسانی را برای افکار عمومی تبیین کند و صدای مظلومیت شهدای دانش‌آموز میناب را به شکلی شایسته به جامعه جهانی منتقل سازد.

کد مطلب 6954843

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