محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده وزش بادهای متوسط گاهی نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای طی امروز در مناطق جنوبی، جنوب‌شرقی و بخش‌هایی از شرق و مرکز استان است که برخاستن گردوغبار محلی در این مناطق دور از انتظار نخواهد بود.

وی با اشاره به نوسانات دمایی در سطح استان افزود: تا فردا روند تغییرات دما به صورت افزایشی پیش‌بینی می‌شود و سپس طی روز پنجشنبه شاهد کاهش دو تا سه درجه‌ای دما در اغلب مناطق خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان به تقویت جریانات جنوبی اشاره کرد و گفت: از اواخر وقت چهارشنبه تا اواسط روز جمعه، استقرار این جریانات سبب افزایش محسوس رطوبت، شرجی و تشکیل مه رقیق در سواحل، مناطق جنوب‌شرقی و بخش‌هایی از مرکز استان خواهد شد.

وی با هشدار درباره شرایط دریانوردی بیان کرد: شمال خلیج‌فارس تا اواخر وقت امروز مواج پیش‌بینی می‌شود و لازم است شناورها تمهیدات لازم را به کار گیرند.

سبزه‌زاری در پایان به وضعیت دمای ایستگاه‌های هواشناسی اشاره کرد و یادآور شد: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با دمای ۴۴.۷ درجه و ایذه با دمای ۱۹ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط خوزستان گزارش شده‌اند؛ همچنین در این مدت دمای هوای اهواز به بیشینه ۴۳.۵ و کمینه ۲۵.۲ درجه سانتی‌گراد رسیده است.