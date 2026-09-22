ادای احترام به مقام شامخ ۳هزار شهید استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد معنوی ادای احترام به مقام شامخ سه هزار شهید استان سمنان وهمچنین غباروبی و عطر افشانی گلزار مطهر شهدای این استان همزمان با صبح سه شنبه در اقصی نقاط دیار قومس برگزار شد.

همزمان با نخستین روز از هفته دفاع مقدس، جمعی از مقامات استانی و شهرستانی با حضور در گلزار شهدای نقاط مختلف استان سمنان نسبت به سه هزار شهید این استان ادای احترام کردند.

ویژه برنامه تجدید بیعت با امام شهدا، رهبر شهید انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در فضایی معنوی در گلزارهای شهدای سراسر استان سمنان برگزار شد.

در شهرستان های مختلف استان سمنان، فرمانداران و سران و مقامات شهرستانی با حضور در گلزار شهدا و نثار شاخه های گل به قبور مطهر شهدا، یاد و خاطر این شهیدان را گرامی داشتند.

‌حجت‌الاسلام‌ سیدجعفر شاهچراغی مشاور استاندار سمنان در امور روحانیت در آئین محوری آغاز برنامه های هفته دفاع مقدس در سمنان گفت: شهدا همانطور که امام راحل(ره) تعبیر زیبایی درباره شان داشتند، شمع محفل بشریت هستند.

شاهچراغی با بیان اینکه شهدا هدایتگر هستند و خون پاک شان جریان سازی می کند، تاکید کرد: تجدید بیعت با شهدا همزمان با هفته دفاع مقدس ما را به یاد آن می اندازد که بدانیم از چه بابت باید قدردان مجاهدت های شهدا و ایثارگران باشیم.

صبح امروز بعد از مراسم ادای احترام به مقام شامخ شهدای استان سمنان همچنین رویداد بزرگ کنگره تجلیل از ایثارگران و مجاهدان هشت سال دفاع مقدس در سراسر کشور و همچنین در سمنان به صورت محوری برگزار می شود.