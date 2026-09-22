زارع: طرح های پیشران بوشهر در انتظار تأمین مالی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح سه شنبه در نشست با رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: بوشهر یکی از استانهای راهبردی کشور در حوزه تولید و ایجاد ارزش اقتصادی است و حمایت از سرمایهگذاری و تکمیل زنجیرههای ارزش در این استان میتواند به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای کشور کمک کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی افزود: تکمیل زنجیره ارزش این صنایع و توسعه صنایع پاییندستی از اولویتهای بوشهر است و با توجه به استقرار بخش مهمی از صنایع انرژی کشور در استان، باید زمینه سرمایهگذاری بیشتر در طرحهایی که موجب ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار و توسعه صادرات میشوند، فراهم شود.
تأمین مالی طرحهای نیمهتمام
استاندار بوشهر توسعه اقتصاد دریامحور را از دیگر اولویتهای استان دانست و گفت: بهرهگیری از ظرفیت بنادر، صنایع دریایی و شیلات میتواند زمینه مناسبی برای جذب سرمایهگذاری و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی فراهم کند.
زارع با اشاره به طرحهای مهم اقتصادی و پیشران استان که بخش قابل توجهی از آنها در زمان سفر رئیسجمهور به بوشهر از پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد برخوردار بودند، بیان کرد: مجموع سرمایهگذاری انجامشده در این طرحها بیش از ۵.۵ میلیارد یورو است و انتظار داریم صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی طرحهای باقیمانده اقدامات لازم را انجام دهد.
وی ادامه داد: تعدادی از پروژههای جدید و نیمهتمام استان نیز دارای توجیه اقتصادی هستند و برای شتاببخشی به روند تکمیل آنها به تأمین مالی و حمایت صندوق توسعه ملی نیاز دارند.
نظر شما