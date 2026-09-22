مدال نقره سعیدآبادی می توانست طلا باشد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه روز سوم رقابتهای کاراته بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، فاطمه زهرا سعیدآبادی در دیدار نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم بانوان مقابل نماینده مالزی شکست خورد و به مدال نقره دست یافت.
سعیدآبادی در دیدار نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم به مصاف آدئولا فِی رابرت از مالزی رفت و با وجود ارائه عملکردی برتر در طول از مسابقه، در نهایت با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب شد تا سومین مدال نقره کاراته ایران در روز سوم رقابتها را به دست بیاورد.
قضاوت بحث برانگیز داوران در این مبارزه نیز با اعتراضهایی از سوی کادر فنی ایران همراه بود و برخی تصمیمات داوری در جریان مسابقه، مورد بحث قرار گرفت. در نهایت نیز پگاه زنگنه به دلیل اعتراض به عملکرد بحث برانگیز تیم داوری از صندلی کوچ اخراج شد.
ملیپوش کشورمان برای رسیدن به دیدار نهایی، در نخستین مبارزه خود با نتیجه ۸ بر صفر از سد پا توروانخسای از لائوس گذشت و در مرحله یکچهارم نهایی نیز با نتیجه ۹ بر یک حافظان ماریسا از سنگاپور را شکست داد.
سعیدآبادی در مرحله نیمهنهایی نیز مقتدرانه و با نتیجه ۸ بر صفر از سد چوک ایستری آگونگ سانیستیارانی از اندونزی گذشت و راهی دیدار نهایی شده بود.
هدایت تیم ملی کاراته بانوان ایران در بازیهای آسیایی برعهده پگاه زنگنه است.
پیش از این و در رقابتهای امروز، مرتضی نعمتی با برتری در وزن ۷۵- کیلوگرم، نخستین مدال طلای کاروان ورزشی کشورمان در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ را به دست آورده بود.
همچنین تیم کاتای تیمی بانوان ایران با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینبالسادات حسینی، نخستین مدال نقره تاریخ کاتای بانوان کشورمان در بازیهای آسیایی را کسب کرده بود و علیاصغر آسیابری نیز در وزن ۸۴- کیلوگرم به مدال نقره دست یافته بود.
در پایان روز سوم مسابقات کاراته بازیهای آسیایی، نمایندگان کشورمان به یک مدال طلا و سه مدال نقره دست یافتند. فردا در روز پایانی محمود نعمتی در وزن ۸۴+ به روی تاتامی خواهد رفت.
مهدی علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، محمدرضا داورزنی، عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، و رضا شجیع، معاون فنی کاروان و رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی کمیته ملی المپیک، با حضور در سالن تویوهاشی از نزدیک نظارهگر عملکرد ملیپوشان کشورمان هستند.
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