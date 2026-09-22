تصادف در ملایر ۲ کشته و ۳ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه با اعلام این خبر اظهار کرد: امروز گزارشی مبنی بر وقوع تصادف میان یک دستگاه وانت آریسان و یک دستگاه پژو پارس در محدوده حسین‌آباد ناظم شهرستان ملایر به مرکز ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: پس از دریافت نخستین تماس‌ها بلافاصله سه دستگاه آمبولانس شامل ۲ تیم امدادی از پایگاه‌های شهری ملایر و یک تیم از پایگاه حسین‌آباد به محل حادثه اعزام شدند و در کمترین زمان ممکن بر بالین مصدوم شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان تصریح کرد: تیم‌های درمانی اورژانس پس از حضور در صحنه و انجام ارزیابی‌های اولیه اقدامات درمانی را برای مصدومان انجام دادند و سه نفر از مصدومان حادثه برای دریافت خدمات تخصصی درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

ربیع یگانه در ادامه با ابراز تاسف از جان باختن تن‌تنی از هموطنانمان در این سانحه خاطرنشان کرد: متاسفانه ۲ نفر از سرنشینان به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخته بودند.

وی در پایان یادآور شد: علت دقیق وقوع این تصادف رانندگی از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.