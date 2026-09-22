به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، سهیل سلطانی، با اشاره به برگزاری نخستین دوره آموزش حمایت‌های حیاتی پیشرفته برای پرستاران مرکز سلامت جمعیت هلال‌احمر در غنا اظهار کرد: در این مرکز، همزمان با برگزاری این دوره، فضای آموزش برخط و کارگاه آموزش عملی نیز راه‌اندازی شده است تا آموزش‌های تخصصی کارکنان سلامت به شکل مستمر ادامه پیدا کند و ظرفیت لازم برای انتقال دانش و تجربه از ایران به مراکز سلامت هلال‌احمر در خارج از کشور فراهم شود.

وی افزود: رویکرد جمعیت هلال‌احمر در مراکز سلامت خارج از کشور، صرفاً ارائه خدمات درمانی و آموزش نیروهای تخصصی نیست؛ بلکه تلاش می‌شود بخشی از ظرفیت آموزشی این مراکز در خدمت توانمندسازی جوامع محلی نیز قرار گیرد. بر همین اساس، آموزش کمک‌های اولیه، مهارت‌های امدادی و نحوه واکنش صحیح در برابر حوادث و شرایط اضطراری، متناسب با نیاز هر منطقه، مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل سلامت خارج از کشور جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: تجربه حوادث و بحران‌ها نشان داده است که آموزش مردم برای واکنش صحیح در دقایق نخست حادثه می‌تواند نقش مهمی در حفظ جان افراد داشته باشد. در بسیاری از موارد، نخستین فردی که می‌تواند به یک مصدوم کمک کند، یکی از اعضای همان جامعه است و تا زمان رسیدن نیروهای امدادی، دانستن چند مهارت ساده و نجات‌بخش می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

سلطانی با اشاره به فعالیت ۱۴ مرکز سلامت هلال‌احمر در ۹ کشور گفت: این مراکز با توجه به ظرفیت و نوع فعالیت خود، از سطح کلینیک تا بیمارستان، علاوه بر مأموریت‌های درمانی، می‌توانند به پایگاهی برای انتقال دانش و مهارت‌های سلامت، امداد و آمادگی در برابر حوادث در جوامع محل فعالیت خود تبدیل شوند.

وی افزود: آنچه امروز در مرکز سلامت هلال‌احمر در غنا در حال انجام است، نمونه‌ای از همین رویکرد است؛ به این معنا که در کنار تقویت توانمندی نیروهای سلامت، زیرساخت آموزشی نیز توسعه پیدا می‌کند تا امکان برگزاری دوره‌های تخصصی و در ادامه، آموزش مهارت‌های مورد نیاز برای کارکنان و جامعه محلی فراهم شود.

مدیرکل سلامت خارج از کشور جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: تفاوتی ندارد این آموزش‌ها در ایران ارائه شود یا در یک کشور آفریقایی مانند غنا؛ هدف، افزایش آمادگی انسان‌ها برای روزهایی است که حوادث و بحران‌ها زندگی جوامع را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جمعیت هلال‌احمر تلاش می‌کند در کنار ارائه خدمات درمانی و امدادی، دانش و فرهنگ آمادگی در برابر حوادث را نیز در جوامعی که در آنها حضور دارد گسترش دهد.

سلطانی خاطرنشان کرد: در یک بحران، هر فرد آموزش‌دیده می‌تواند در لحظات نخست و پیش از رسیدن نیروهای امدادی، برای نجات جان یک انسان اقدام کند. توسعه ظرفیت‌های آموزشی در مراکز سلامت هلال‌احمر خارج از کشور، فرصتی برای تبدیل دانش و مهارت‌های نجات‌بخش به سرمایه‌ای ماندگار برای کارکنان و مردم جوامع محلی است.