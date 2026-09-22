حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی با اشاره به تحرکات نظامیان رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان اعلام کردند: همزمان با تحرکات زمینی دشمن اسرائیلی در داخل شهرک خیام با استفاده از سلاح سنگین و متوسط، یک خودروی زرهی اسرائیلی در ورودی شمالی شهرک خیام مستقر شد. پس از آتش زدن چندین خانه توسط نیروهای دشمن، ستون‌هایی از دود از آنها بلند شد.

از سوی دیگر توپخانه‌ ارتش رژیم اشغالگر قدس شهرک کفرتبنیت در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد.حومه شهرک های حداثا و برعشیت در جنوب لبنان نیز از سوی توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی گلوله باران شد.

ارتش رژیم صهیونیستی در حومه شهرک میس الجبل در جنوب لبنان نیز انفجاری انجام داد.نظامیان رژیم صهیونیستی منازل را در شهرک زوطر شرقی به آتش کشیدند.

این در حالی است که پهپاد اسرائیلی شهرک النبطیه الفوقا را هدف قرار داد. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز حومه شهرک زبقین در صور را گلوله باران کرد.

ارتش این رژیم سلسله انفجارهایی نیز در شهرک المنصوری انجام داد و حرکت بولدوزرها و ادوات نظامی رژیم صهیونیستی داخل شهرک رصد شد.