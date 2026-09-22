خدمت «ایجاد منسوبین» گامی در حکمرانی داده و هوشمندسازی خدمات بنیاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، حسین لطفی لو مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، خدمت «ایجاد منسوبین» در سامانه میز خدمت بنیاد شهید و امور ایثارگران «ایثار من» با همکاری اداره کل پذیرش طراحی، اجرا و نهایی شد؛ خدمتی که علاوه بر کاهش مراجعات حضوری، گامی در مسیر استقرار حکمرانی داده و هوشمندسازی فرآیندهای بنیاد به شمار میرود.
لطفی لو با اعلام این خبر، گفت: در رویکرد جدید بنیاد، داده صرفاً یک ورودی برای ارائه خدمت نیست، بلکه به عنوان یک سرمایه سازمانی باید از مرحله تولید و ثبت تا اعتبارسنجی، نگهداری و بهرهبرداری، دارای چرخه مشخص و قابل اتکا باشد. خدمت «ایجاد منسوبین» نیز بر همین مبنا طراحی شده است.
وی افزود: در این خدمت، اطلاعات هویتی منسوبین از منابع معتبر و به صورت برخط دریافت و اعتبارسنجی میشود و اطلاعات تکمیلی نیز توسط ایثارگر ثبت خواهد شد. این رویکرد ضمن تسهیل ارائه خدمت، موجب ارتقای کیفیت و صحت دادهها، کاهش ورود اطلاعات تکراری و ایجاد یکپارچگی بیشتر در اطلاعات جامعه هدف بنیاد میشود.
مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات تأکید کرد: حکمرانی داده زمانی معنا پیدا میکند که اطلاعات یکبار و از منبع معتبر دریافت شود، صحت آن در همان نقطه کنترل شود و در ادامه فرآیندهای سازمانی بتوان بر مبنای همان داده معتبر خدمت ارائه کرد. حرکت به این سمت، زمینهساز شکلگیری چرخه هوشمندسازی در بنیاد خواهد بود؛ چرخهای که از داده معتبر آغاز میشود و در نهایت به خدمات هوشمندتر و تصمیمگیری دادهمحور منتهی خواهد شد.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این خدمت صرفاً حذف مراجعه حضوری یا الکترونیکی کردن یک فرآیند اداری نیست؛ بلکه تلاش شده است فرآیند ارائه خدمت با نگاه به یکپارچگی داده، تبادل اطلاعات بیندستگاهی و کاهش موازیکاری در جمعآوری اطلاعات بازطراحی شود. نتیجه این رویکرد، هم برای بنیاد در قالب داده باکیفیتتر و هم برای ایثارگر در قالب خدمت سریعتر و آسانتر قابل مشاهده خواهد بود.
مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: توسعه این خدمت در فازهای بعدی نیز دنبال خواهد شد و امکان بهرهمندی همسران معظم شهدا از این ظرفیت نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
وی در پایان گفت: در هفته دفاع مقدس، یکی از مصادیق تکریم ایثارگران، تسهیل دسترسی آنان به خدمات است و فناوری اطلاعات میتواند با تکیه بر حکمرانی داده و بازطراحی هوشمند فرآیندها، این رویکرد را از شعار به یک تجربه واقعی در دریافت خدمت تبدیل کند.
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