احسان قبول در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر تحریم‌های جدید آمریکا بر همکاری‌های دانشگاهی ایران اظهار کرد: تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا طبیعتاً بخشی از روابط علمی کشور را تحت تأثیر قرار داده و در حال حاضر فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی و دانشجویان در برخی کشورها با محدودیت مواجه شده است. این موضوع تا حدی بر کشورهای غربی و کشورهایی که از سیاست‌های آمریکا پیروی می‌کنند نیز تأثیر گذاشته است.

قبول با بیان اینکه دانشگاه‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند، گفت: در مجموع، آنچه اتفاق افتاده بیش از آنکه یک رویکرد واقع‌گرایانه و عملگرایانه باشد، رویکردی سیاسی و تبلیغاتی است و دانشگاه‌های ما نیز به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

وی درباره تأثیر تحریم‌ها بر انتشار مقالات علمی نیز اظهار کرد: در برخی حوزه‌ها و در برخی مجلات، اعضای هیئت علمی ما برای انتشار و ثبت مقالات با مشکلاتی مواجه شده‌اند، اما برای این موضوع نیز راهکارها و جایگزین‌هایی در نظر گرفته شده است.

اجرای برنامه ۵ هزارگانه برای توسعه همکاری با ایرانیان خارج از کشور

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم با اشاره به برنامه‌های این مرکز برای توسعه همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور گفت: یکی از اقدامات ما این است که اولویت را به ایرانیان مقیم خارج از کشور و متخصصان خارجی اختصاص دهیم و از ظرفیت استادان ایرانی شاغل در دانشگاه‌های آمریکا نیز استفاده کنیم.

قبول افزود: بسیاری از اعضای هیئت علمی ایرانی که در دانشگاه‌های آمریکا تدریس می‌کنند و همچنان دل در گرو کشور ایران دارند، به صورت مجازی با ما همکاری می‌کنند.

وی از اجرای یک برنامه پنج‌هزارگانه در این زمینه خبر داد و گفت: این برنامه شامل هزار پایان‌نامه با همکاری ایرانیان مقیم خارج از کشور، هزار کلاس مجازی، هزار رویداد فناوری، هزار رویداد فرهنگی و هزار بورسیه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور است.

قبول تأکید کرد: این اقدامات می‌تواند اثرگذاری منفی سیاست‌های آمریکا را کاهش دهد و خوشبختانه تاکنون نیز شاهد شکل‌گیری موجی از تمایل ایرانیان مقیم خارج، به‌ویژه در ایالات متحده، برای همکاری با ایران از طریق فضای مجازی بوده‌ایم.

امکان همکاری استادان با وجود محدودیت‌ها

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم در پاسخ به پرسشی درباره احتمال خودداری برخی استادان خارجی از همکاری با ایران به دلیل تحریم‌ها گفت: این موضوع تا حدی به نوع دانشگاه محل فعالیت استاد، اعم از دانشگاه خصوصی، ایالتی یا دولتی، و همچنین روحیه و جایگاه علمی استادان بستگی دارد.

وی ادامه داد: برخی استادان به دلیل جایگاه علمی خود حتی در شرایط وجود برخی مقررات نیز می‌توانند به همکاری‌های علمی ادامه دهند.

قبول خاطرنشان کرد: در صورتی که اعضای هیئت علمی تمایل به همکاری داشته باشند، می‌توان محرمانگی اطلاعات آنها را نیز در نظر گرفت و اطلاعات مربوط به آنها را آشکار نکرد.