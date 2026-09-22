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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

هزینه حماقت ترامپ از باک هواپیما تا جیب مسافر اروپایی سرریز می‌شود

هزینه حماقت ترامپ از باک هواپیما تا جیب مسافر اروپایی سرریز می‌شود

وزیر راه شهرسازی دولت سیزدهم نوشت: کسری روزانه سوخت جت در اروپا به ۵۱۰هزار بشکه رسیده و با وجود جهش واردات از کره‌جنوبی، ذخایرش به کف ۷ساله سقوط کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه شهرسازی دولت سیزدهم در فضای مجازی نوشت: کسری روزانه سوخت جت در اروپا به ۵۱۰هزار بشکه رسیده و با وجود جهش واردات از کره‌جنوبی، ذخایرش به کف ۷ساله سقوط کرده. هزینه حماقت ترامپ حالا از باک هواپیما تا جیب مسافر اروپایی سرریز می‌شود؛ گرداب هرمز، امنیت انرژی اروپا را تا شرق آسیا کشانده است.

کد مطلب 6955285
محسن صمیمی

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